HTC One phiên bản thương mại bắt đầu được rao bán ở Việt Nam nhưng ban đầu vẫn rất khan hàng.

Được giới thiệu từ giữa tháng 2 nhưng HTC One vẫn là chiếc smartphone khá hiếm trên thị trường, thậm chí bản thương mại có mặt ở Việt Nam với số lượng rất ít. Anh Nguyễn Anh Văn, quản lý cửa hàng CellphoneS (TP. HCM) cho biết, dù mới được bán ra tại Đài Loan, Đức... nhưng việc mua được One và mang về Việt Nam tại hiện nay khá khó khăn, vì thế, model này vẫn khan hàng trên thị trường.

Không tiết lộ cụ thể, nhưng chi phí cho chiếc HTC One vừa được cửa hàng này nhập đã lên tới gần 20 triệu đồng, trong khi giá dự kiến của hàng chính hãng là 16 triệu đồng, nhưng chưa rõ lịch phát hành.

Cùng với Galaxy S4 của Samsung, One là một trong những chiếc smartphone gây nhiều chú ý và được người dùng mong đợi nhất hiện nay. Sản phẩm sở hữu màn hình Full HD 4,7 inch và hấp dẫn với thiết kế vỏ nhôm nguyên khối cứng cáp, rất chắc chắn. Ngoài ra, chi tiết thú vị nữa là One sở hữu camera 4 megapixel công nghệ Ultrapixel, được giới thiệu là cho khả năng chụp ảnh ấn tượng, hữu hiệu trong điều kiện ánh sáng yếu.

HTC One với giao diện Sense 5 mới, bố trí đồ họa khác với giao diện trên One X+ hay Butterfly hiện tại.

HTC One có cấu hình mạnh với chip lõi tứ Qualcomm Snapdragon 600 tốc độ 1,7 GHz, RAM 2 GB cùng với bộ nhớ trong 32 GB. Bên cạnh âm thanh Beats Audio, model này còn hấp dẫn với hệ thống loa Stereo công nghệ BoomSound đặt ngay ở mặt trước. One sử dụng hệ điều hành Android 4.1.2 với giao diện Sense 5 khác biệt hẳn so với Sense 4 trên One X hay Butterfly năm ngoái.

Ảnh đập hộp HTC One bản thương mại vừa có mặt ở Việt Nam

Tuấn Anh