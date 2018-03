Bản thử nghiệm Facebook Home được chia sẻ trên mạng / Facebook Home - mối đe doạ tiềm ẩn với Google / Facebook trình làng Home cùng điện thoại HTC First

HTC First là chiếc smartphone Android đầu tiên được cài đặt sẵn bộ giao diện Facebook Home, sản phẩm mới được mạng xã hội lớn nhất thế giới công bố vào tuần trước. So với những điện thoại Android đang có trên thị trường, Facebook Home biến đổi hoàn toàn giao diện HTC First khi không còn màn hình chủ với các Widget, thay vào đó là hình nền thay đổi liên tục bằng các thông tin và ảnh cập nhật trực tiếp từ Facebook. Giao diện quản lý các ứng dụng bên trong cũng trở nên đơn giản và gọn nhẹ hơn nhiều, hướng đến việc sử dụng chính là mạng xã hội của Facebook.

HTC First mới được bán ra tại Mỹ và chưa có tại các thị trường khác.

HTC First là chiếc smartphone sở hữu chip lõi kép, màn hình HD 4,3 inch và chạy chip lõi kép của Qualcomm. Sản phẩm được phân phối thông qua nhà mạng AT&T (Mỹ) với giá 99 USD kèm hợp đồng 2 năm sử dụng mạng. Máy có 4 màu đen, trắng, đỏ và xanh nhạt nhưng phần lớn những model đầu tiên tới tay người dùng có màu đen.

Ảnh đập hộp HTC First

Ngoài HTC First, Facebook cũng cho phép nhiều dòng điện thoại Android khác có thể cài đặt và sử dụng bộ giao diện và ứng dụng Facebook Home thông qua bản cài đặt miễn phí vừa được tung lên Play Store ngày 12/4. Tuy nhiên, trong thời gian đầu Facebook Home mới hỗ trợ cài cho các máy HTC One X, One X+, Galaxy Note II và S III của Samsung, và phải trong thời gian tới mới được hãng mở rộng sang các model khác.

Tuấn Anh