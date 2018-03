Video đập hộp BlackBerry P'9981 / BlackBerry P'9981 đọ dáng với Bold 9900

BlackBerry Porsche Design P’9981 là smartphone không hướng tới người phổ thông, vì dòng sản phẩm này theo xu hướng tạo nên đẳng cấp riêng về kiểu dáng thiết kế, không chú trọng nhiều đến sức mạnh công nghệ hiện đại. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của sản phẩm tại Việt Nam là các điện thoại Vertu.

Porsche Design BlackBerry P’9981 chính hãng giá 45 triệu đồng. Ảnh: Anh Vũ

Đập hộp Porsche Design BlackBerry P’9981 chính hãng

Máy có cấu hình tương tự như Bold 9900, sử dụng bộ xử lý Qualcomm Snapdragon MSM8655 tốc độ 1,2 GHz, RAM 768 MB, bộ nhớ lưu trữ 8 GB, có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ, màn hình 2,8 inch cảm ứng đa điểm, camera chụp ảnh 5 megapixel, hỗ trợ quay phim 720p, có tự động canh nét và đèn Led flash.

Máy khá nặng, trong lượng đến 155g do có khung viền từ thép không gỉ dày và có nhiều góc cạnh hơn so với máy BlackBerry truyền thống. Các chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng do chịu sự ảnh hưởng của Porsche Design (một công ty chuyên thiết kế sản phẩm theo từng cá tính người dùng).

Sản phẩm bán tại thị trường Việt Nam sẽ có nhiều phụ kiện kèm theo bao gồm đế cắm để sạc trên bàn trực tiếp, tai nghe dạng in-ear, có đến 4 đầu cắm sạc dùng theo chuẩn riêng của các nước như loại 3 chấu, 2 chấu hoặc chân xéo.

Anh Vũ