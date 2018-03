Điện thoại thông minh giá thấp không phải mới xuất hiện tại Việt Nam, trước đây đã có Nokia với các phiên bản S60 giá trên dưới 4 triệu đồng. Lần lượt sau đó, Samsung, HTC cũng giới thiệu một vài model giá tốt chạy Windows Phone hay Brew, tuy nhiên, cuộc đua này thực sự đáng chú ý hơn khi Android xuất hiện.

GW620, mẫu Android giá thấp đầu tiên của LG. Ảnh: Quốc Huy.

Điện thoại Android giá thấp đang ngày càng tiến sâu hơn vào nhóm phổ thông, hạ giá nhưng vẫn đi kèm kết nối 3G. Mẫu smartphone chạy nền tảng Google đầu tiên có mức giá thấp là LG GW620, nhưng chưa thực sự ấn tượng. Phải tới khi hãng trình làng mẫu Optimus đầu tiên với GT540, thương hiệu này mới được người dùng nhắc tới nhiều hơn.

Cuối năm ngoái, phân khúc smartphone phổ thông của LG bước lên ngôi cao bằng bản Optimus One. Chạy Android 2.2 Froyo, thiết kế cứng cáp và giàu tính năng, Optimus One đã chiếm lượng lớn máy bán ra tại các cửa hàng. Số liệu của GFK giữa năm nay cho thấy, phân khúc Android phổ thông LG đang đứng đầu, phần lớn dựa vào Optimus One.

Chậm hơn LG chỉ vài tháng, Samsung tiến vào mảng thị trường này bằng hàng loạt phiên bản khác nhau. Nếu như bản Galaxy Spica xuất hiện từ đầu 2010 chỉ mang tính chất thăm dò, thì đầu 2011, Samsung đã trình làng tới 6 thiết bị khác nhau và hiện là tên tuổi có nhiều di động chạy Android dưới 6 triệu nhất.

Không có mẫu máy nổi trội hẳn như Optimus One của LG, nhưng điện thoại Android của Samsung lại được quảng bá mạnh mẽ và phần lớn đều có doanh số khá. Những thiết bị năm ngoái như Corby Smart, Galaxy 3, Galaxy 5 sử dụng phiên bản 2.1, năm nay, được làm mới với Froyo 2.2 trên các máy Galaxy Mini, Fit, Gio trong mức giá từ 4 đến hơn 5 triệu.

LG và Samsung là hai tên tuổi chính nắm giữ phân khúc này nên cả hai luôn có sự so kè. Gần đây, khi LG giới thiệu mẫu Optimus Me với giá 3,6 triệu, Samsung lại giảm giá Galaxy Mini còn 3,7 triệu, đi kèm là các chương trình khuyến mãi như tặng quà, bốc thăm trúng thưởng rầm rộ tại nhiều hệ thống lớn.

Các mẫu Android của Samsung đa dạng. Ảnh: Quốc Huy.

Acer cũng có nhiều thiết bị trong nhóm này, như Liquid Mini (2,5 triệu), beTouch E210 (3,6 triệu), Smart E140 (4,7 triệu) chạy Android 2.2, cũ hơn thì có Smart E120. Điện thoại Android phổ thông của Acer nhiều, nhưng chưa tạo được ấn tượng đặc biệt, các chương trình quảng bá của hãng cũng diễn ra trong phạm vi nhỏ.

Tương tự Acer, Sony Ericsson cũng bán Xpria X8 và mới đây là bản W8, hai model này có giá 5 đến 5,4 triệu đồng. Liên minh Nhật Bản - Thụy Điển cũng không có những chương trình giới thiệu rầm rộ, tuy nhiên, với thương hiệu mạnh, thiết kế thời trang, cả X8 và W8 đều "hút" một lượng fan yêu thích điện thoại của hãng.

Chiếc di động chạy Android đầu tiên của Q-mobile. Ảnh: Quốc Huy.

Điện thoại Android giá thấp giờ không còn là cuộc đua của những tên tuổi lớn, Q-mobile, Wellcom, FPT cũng đã vào cuộc với các model đặt hàng từ Trung Quốc.

Wellcom có máy bán ra khá sớm, nhưng không tạo được tiếng vang. A68 hay A88 giá đều rẻ, nhưng lại chạy nền tảng khá cũ, thương hiệu cũng chưa thực sự mạnh.

FPT tháng trước giới thiệu chiếc F5, mẫu Android hai sim có giá chỉ 2,7 triệu đồng. Không có kết nối 3G, bù lại, thiết bị này hỗ trợ Wi-Fi, thiết kế gọn, F5 được hỗ trợ bởi hệ thống phân phối tốt và rộng khắp.

Trong số các tên tuổi mới, Q-mobile chiếm lợi thế hơn. Phiên bản S10 của hãng có mặt hồi tháng 6 và được nhiều khách hàng quan tâm. Hỗ trợ đầy đủ các kết nối, thiết kế "không đụng hàng" với các nhà sản xuất lớn, S10 được nhiều đại lý cho biết là bán khá, ngang bằng với một số thiết bị từ Samsung. Hiện Q-mobile chỉ mới có một model chạy Android, hãng hứa hẹn sẽ tiến vào phân khúc này mạnh hơn trong thời gian tới.

Quốc Huy