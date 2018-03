Samsung tung hình ảnh ẩn ý về Galaxy S IV / Ảnh thực tế Galaxy S IV xuất hiện ở Trung Quốc

Sony, HTC, LG, BlackBerry đều đã tung ra át chủ bài của năm, trước cả hai tên tuổi lớn nhất của làng điện thoại là Samsung và Apple. Người tiêu dùng sẽ phải đợi đến ít nhất là giữa hè mới được chiêm ngưỡng chiếc iPhone 5S, trong khi chỉ còn vài chục tiếng nữa là Galaxy S IV sẽ trình làng.

Ảnh ẩn ý về Galaxy S IV.

Samsung đã thực hiện một bước đi khá khôn ngoan và "ma mãnh". Mới cách đây một tháng, thông tin về Galaxy S IV khá ít và gần như ai cũng tưởng hãng này sẽ tung ra sản phẩm trong tháng 4/2013. Tuy nhiên, ngay trước khi HTC tổ chức sự kiện giới thiệu One (19/2), hàng loạt trang tin thân cận với Samsung khẳng định Galaxy S IV sẽ được công bố vào 14/3 - sát thời điểm One được bán ra thị trường. Không những thế, tin đồn liên quan đến smartphone này bắt đầu xuất hiện dồn dập trên Internet, khiến mối quan tâm đến One phần nào bị giảm đi. Trang Business Insider từng viết: "Rất tiếc HTC, sau sự kiện One người ta chỉ nói về Galaxy S IV".

Những tin đồn về Galaxy S IV trước lễ ra mắt:

Màn hình

Samsung vốn ưu ái smartphone có màn hình lớn và việc S IV vượt kích cỡ 4,8 inch của S III là điều gần như chắc chắn. Sản phẩm mới dự kiến sẽ có màn hình Full HD 4,99 inch, sử dụng công nghệ Amoled chứa chất liệu Green PHOLED giúp tiết kiệm pin.

Galaxy S IV được cho là có màn hình lớn hơn các Galaxy S III.

Vi xử lý

Không ít người mong đợi Galaxy S IV sẽ tích hợp chip Exynos 5 Octa 8 nhân - mới được Samsung công bố ở CES đầu năm nay và được đánh giá sẽ là chip mạnh nhất vào thời điểm nó có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, với những lo ngại về pin và các tác vụ trên điện thoại hiện nay chưa cần đến vi xử lý quá mạnh, nhiều người tin Galaxy S IV sẽ vẫn chỉ có 4 lõi.

Camera

Chưa có nhiều thông tin về camera của điện thoại trừ việc máy sẽ có cảm biến ảnh phía trước 2 megapixel và phía sau 13 megapixel giống Sony Xperia Z.

Các thông số khác

Galaxy S IV sẽ dùng RAM 2 GB, kết nối LTE, chạy nền tảng Android mới nhất, bộ nhớ từ 16 GB đến 64 GB và sẽ có 6 vỏ màu khác nhau. Sản phẩm sẽ có công nghệ sạc không dây, mỏng khoảng 9,2 mm (Galaxy S III là 8,6 mm).

Tính năng

Từ thời Galaxy S III, Samsung không còn nói quá nhiều về cấu hình mà tập trung vào các tính năng nhằm làm nổi bật "thiết kế nhân bản" và "vì con người". Năm nay, hãng này sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông điệp này qua những công cụ độc đáo như nhận diện chuyển động của mắt để cuộn màn hình, chuyển động của đầu để ngừng phát video, hỗ trợ lật trang, mở link mà không cần chạm vào màn hình (Floating Touch)... Nhiều tính năng khác hứa hẹn sẽ chỉ được bật mí vào tối 14/3.

Thiết kế

Đầu tháng 3, thành viên @evleak tung lên Twitter bức ảnh so sánh Galaxy S IV với các đời Galaxy trước đó. Đến 12/3, một diễn đàn của Trung Quốc đã đăng loạt ảnh thực tế về smartphone mang tên mã GT-I9502, được cho là Galaxy S IV. Máy này không khác nhiều so với S III, nhưng kích thước to hơn và viền mỏng hơn. Ngay sau đó, Samsung cũng chia sẻ ảnh ẩn ý về sản phẩm, cho thấy máy vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế bo tròn các góc của S III.

Ảnh được tin là Galaxy S IV trên diễn đàn Trung Quốc.

Tuy nhiên, ngay cả khi hình ảnh do chính Samsung đưa lên, không ít người vẫn tỏ ra nghi ngờ. Thiết kế là một trong những vũ khí quan trọng nhất mà các hãng điện thoại muốn giữ kín cho đến phút cuối, nhất là đối với các mẫu sản phẩm đỉnh cao. Đây cũng là phần Samsung tỏ ra bí mật nhất. Từ khi phát triển Galaxy S III, họ đã đề ra những nguyên tắc nghiêm ngặt để tránh nguy cơ bị lộ. Chẳng hạn, máy khi di chuyển phải được đặt trong hộp kín dù chỉ bước ngang qua hành lang, camera giám sát 24/24. Thậm chí, họ còn tạo đến 3 mẫu khác nhau với khả năng hoạt động hoàn chỉnh để tung hỏa mù. Vì thế, không có lý do gì Samsung lại không áp dụng những quy định tương tự với Galaxy S IV.

Ngày bán

Do đẩy lễ công bố từ tháng 4 lên tháng 3 nên thông tin về thời điểm Galaxy S IV chính thức có mặt trên thị trường và giá bán vẫn chưa được xác định, nhưng có thể Samsung sẽ giữ nguyên mức giá như với Galaxy S III khi mới ra mắt.

Châu An