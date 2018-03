Xperia X10 lên Android 2.3 hè này

Xperia X10 sau khi được nâng cấp sẽ có giao diện và các tính năng giống các mẫu Xperia mới ra mắt năm 2011. Ảnh: Androidphonetech.

Phiên bản Android 2.3 Gingerbread ban đầu được đưa ra cho Xperia X10 khiến cho thiết bị mất đi một số tính năng camera. Tuy nhiên, trong bản cập nhật chính thức, giao diện và các tính năng camera vẫn sẽ được giữ nguyên như trong bản Éclair 2.1 dành cho máy. Thêm vào đó, Facebook inside Xperia cũng được tích hợp trong X10 giống như các thành viên khác trong gia đình Xperia như Arc hay Neo.

Như đã thông báo hồi tháng 3 từ phía Sony Ericssson, Xperia X10 cũng sẽ được tích hợp phần mềm mới nhất. Giao diện Sony Ericsson, zoom ảnh bằng nhiều ngón tay, Wi-Fi, chia sẻ qua USB, lưu ứng dụng trên thẻ SD… đều được đưa vào bản cập nhật này. Đặc biệt, thanh ứng dụng đặt thường trực ở màn hình và các widget media trên các thiết bị Xperia ra mắt từ 2011 cũng được đưa vào bản Gingerbread dành cho Sony Ericsson Xperia X10.

Xperia X10 mini, X10 mini pro và X8 đều không được nâng cấp lên Gingerbread do bị giới hạn về bộ nhớ RAM. Ảnh: Sonyericsson.

Blog của Sony Ericsson cũng cho biết thêm, các điện thoại đời thấp hơn như Xperia X10 mini, X10 pro và X8 sẽ không được cập nhật lên phiên bản hệ điều hành cao hơn bởi các thế hệ này có bộ nhớ RAM thấp hơn nhiều so với X10. Trang này cũng giải thích rằng, sở dĩ X10 có thể nâng cấp lên Android 2.3 Gingerbread là do thiết bị này có mã nguồn sử dụng lại được. Trong khi đó, các điện thoại dòng mini có giao diện sử dụng hoàn toàn khác do đó không thể hiệu chỉnh lại được.

Bản cập nhật sẽ được đưa tới người dùng vào đầu quý III và dành cho bản quốc tế trước tiên. Những người sử dụng Sony Ericsson Xperia X10 bản khoá mạng sẽ phải chờ để được cập nhật sau tuỳ theo chính sách nhà mạng.

Xem video Android 2.3 Gingerbread trên Sony Ericsson Xperia X10.

Thanh Tùng