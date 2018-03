AMOLED là công nghệ do Samsung phát triển và được nhiều nhà sản xuất đưa vào di động trong những năm gần đây. Trong khi đó, LCD được sử dụng trên hầu hết các điện thoại cảm ứng vài năm trước đây.

SLCD là công nghệ mới được HTC sử dụng trên Nexus One và Desire do nguồn AMOLED đang thiếu. Công nghệ Sony phát triển nhìn tốt hơn LCD, tuy nhiên trong một số trước hợp vẫn kém độ tươi sắc so với AMOLED.

Dưới đây là 3 đoạn video so sánh các mẫu smartphone sử dụng các công nghệ màn hình này.

Samsung Galaxy S (Super AMOLED), Sony Ericsson Xperia X10 (LCD) và HTC Desire (sử dụng AMOLED) khi ở trong nhà.

33852

Samsung Galaxy S (Super AMOLED), Sony Ericsson Xperia X10 (LCD) và HTC Desire (sử dụng AMOLED) trong điều kiện trời nắng.

33908

HTC Desire (AMOLED), HTC Desire (SLCD) và HTC HD2 (LCD) so màn hình.

33909

Video: YouTube