Theo Cnet, iPhone 5 sẽ được bày bán trên website của Best Buy chậm nhất vào ngày 21/10 và sớm nhất là đầu tháng 10. Một nguồn tin trên Boy Genius Report cho biết, văn bản liên quan đến sản phẩm mới của Apple bị lộ trên Best Buy được dán nhãn là "Hoạt động quảng cáo" (Promotional acitivity).

Trang This Is My Next nhận được thông tin iPhone 5 sẽ được bán tại một cửa hàng được giấu địa chỉ của Best Buy vào ngày 21/10. Trang này cũng đưa ra một tấm ảnh chụp màn hình được cho là "Lịch bán lẻ trên toàn quốc" (National Retail Calendar). Lịch làm việc bị rò rỉ ghi rõ những người quản lý/giữ khoá phải tới cửa hàng từ 6 giờ sáng, sớm hơn một tiếng so với thời gian làm việc thông thường.

Wall Street Journal cho biết, nhà mạng Sprint Nextel của Mỹ sẽ bán iPhone 5 vào giữa tháng 10. Trong khi đó, một số nguồn tin khác lại cung cấp ngày phát hành iPhone 5 với thời gian sớm hơn.

Trước đó có tin đồn Apple đã "mất" mẫu iPhone 5 dùng thử tại một quán bar. "Quả táo" hiện đang tìm cách lấy lại thiết bị của mình, Cnet cho biết.

Thanh Tùng