Lộ thông tin về Galaxy S II Plus của Samsung / Galaxy S II thêm bản nâng cấp nhẹ

Galaxy S II Plus với những nâng cấp về phần mềm so với S II hiện tại.

Sau những tin tức rò rỉ, Galaxy S II Plus đã được Samsung giới thiệu chính thức tới người dùng. Đây là một phiên bản nâng cấp của model Galaxy S II ra mắt từ năm 2011 của Samsung khi vẫn giữ thiết kế có phần vuông vắn hơn so với S II, kiểu dáng mỏng và sử dụng cấu trúc vỏ nhựa. Mặt trước cũng như các cạnh máy không có sự thay đổi, trong khi mặt sau có lớp vân sọc giả kim loại thay vì vân lưới như bản gốc. S II Plus đi kèm với phiên bản màu trắng và đen.

Sự nâng cấp chính trên model Plus nằm ở cấu hình và phần mềm. Phiên bản mới sẽ chạy sẵn Android 4.1.2 Jelly Bean với giao diện TouchWiz NatureUX kế thừa từ S III và Note II. Một số tính năng mới như Smart Stay, Smart Alert hay Pop-Up Video, Buddy Photo được bổ sung thêm cho S II bản mới. Trong khi camera vẫn giữ độ phân giải 8 megapixel.

Cấu hình gần như không có sự thay đổi khi vẫn dùng chip xử lý lõi kép tốc độ 1,2 GHz và RAM 1 GB nhưng bộ nhớ trong 8 GB thay vì 16 hay 32 GB. Trong khi khe cắm thẻ nhớ mở rộng hỗ trợ tối đa lên tới 64 GB tương tự như S III và Note II. Galaxy S II Plus cũng hỗ trợ kết nối HSPA+ 21 Mb/giây.

Giá bán và thời điểm phát hành chính thức của sản phẩm này chưa được Samsung công bố. Theo một nhà bán lẻ ở TP HCM, S II Plus sẽ được bán chính hãng ở Việt Nam trong thời gian tới.

Ảnh chính thức Galaxy S II Plus

Tuấn Anh