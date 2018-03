Apple 'bóp méo sự thật' trong đơn kiện Samsung

Apple kiện Samsung lên toà án Hà Lan về hai thiết bị iPhone và Galaxy S. Ảnh: Alrroya.

Theo Webwereld, Apple lại vừa đưa ra bằng chứng giả để buộc tội Samsung tại toà án Hà Lan. Đơn kiện của "Quả táo" cho rằng mẫu smartphone Galaxy S của nhà sản xuất Hàn Quốc quá giống với iPhone 3G.

Trong suốt thời gian hầu toà tuần trước, luật sư của Samsung đã tuyên bố rằng Apple đang "chỉnh sửa các hình ảnh làm bằng chứng và làm các sản phẩm của Samsung trở nên giống với thiết bị của Apple hơn". Tuy nhiên, vị luật sư này đã không đưa ra bằng chứng cho lời cáo buộc của mình.

Theo điều tra của website công nghệ Webwereld, Apple đã đưa ra bằng chứng không đúng về sự tương đồng giữa hai mẫu điện thoại iPhone 3G và Galaxy S lên toà án quận The Hague. Trang web trên cũng đưa cả hình ảnh so sánh giữa hai model mà Apple đã trình lên toà án.

Bằng chứng của Apple đưa lên toà án Hà Lan không chính xác khi so sánh kích thước thật của iPhone và Galaxy S. Ảnh: Webwereld.

Trong hình, tấm ảnh Apple đưa lên làm bằng chứng không chính xác bởi thiết bị của Samsung dài và rộng hơn so với iPhone 3G. Theo Samsung, kích thước của Galaxy S là 122,4 x 64,2 mm trong khi của iPhone 3G là 115,5 x 62,1 mm. Về phía Apple, hãng này xác nhận Galaxy S có "một vài điểm khác không nhận thấy được, ví dụ như màn hình to hơn một chút so với iPhone 3G".

Khi website công nghệ trên đưa ra kết quả điều tra tới Samsung, hãng điện tử Hàn Quốc đã từ chối bình luận với lý do là đang trong thời gian kiện tụng.

Thanh Tùng