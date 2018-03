Đánh giá iPhone 5 / Giá iPhone 5 giảm mạnh / iPhone 5 giữ giá vì khan hàng / Giá iPhone 5 ở Việt Nam giảm mạnh chỉ trong một tuần / iPhone 5 có hàng 'refurbished' sớm, giá từ 99 USD

Website của Apple vừa đăng lên thông cáo báo chí cho biết, Hàn Quốc và hơn 50 thị trường khác sẽ được có iPhone 5 chính hãng ngay tháng 12 này. Thông tin đáng giá nhất với người dùng trong nước là việc Việt Nam sẽ xuất hiện ở đợt mở bán iPhone 5 mới này của Apple.

Thông cáo báo chí mới được Apple đưa ra trên website.

Thông báo của Apple nói rõ, từ ngày 7/12 tuần này, iPhone 5 sẽ bán ra ở Hàn Quốc. Sau đó một tuần sẽ tới các khu vực Albania, Antigua và Barbuda, Armenia, Bahamas, Bahrain, Bolivia, Brazil, Chile, Trung Quốc, Costa Rica, Cyprus, Ecuador, Grenada, Indonesia, Israel, Jamaica, Jordan, Kuwait, Macedonia, Malaysia, Moldova, Montenegro, Panama, Paraguay, Philippines, Qatar, Nga, Arab Saudi, Nam Phi, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Venezuela mở bán iPhone thế hệ 6.

Trong khi đó, Việt Nam cùng với Barbados, Botswana, Cameroon, Central African Republic, Ai Cập, Guinea, Bờ Biển Ngà, Kenya, Madagascar, Mali, Mauritius, Ma Rốc, Niger, Senegal, St. Kitts, St. Lucia, St.Vincent và the Grenadines, Tunisia, Uganda sẽ nằm trong đợt phát hành cuối cùng vào tháng 12 của Apple, từ ngày 21/12. Trước đó nguồn tin từ 2 nhà mạng Vinaphone và Viettel chia sẻ với VnExpress cũng cho hay, iPhone 5 chính hãng sẽ có mặt ở Việt Nam trước dịp Giáng Sinh (25/12).

Apple không tiết lộ cụ thể giá bán iPhone 5 tại hơn 50 thị trường mới trong thông báo. Hãng chỉ cho biết, giá bán lẻ đề nghị đối với sản phẩm này ở Mỹ là 199 USD cho bản 16 GB, 299 USD cho bản 32 GB và 399 USD cho bản 64 GB. Trong khi đó ở Việt Nam, giá iPhone 5 xách tay đã hạ nhiệt nhiều so với thời điểm mới về. Hiện tại iPhone 5 16 GB (bản quốc tế) chỉ còn hơn 17,5 triệu đồng, thấp hơn tới 5 triệu đồng so với một tháng trước và thậm chí ít hơn gần chục triệu đồng so với thời điểm model này mới về VN.

Tuấn Anh