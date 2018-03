iPhone 4.0 trình làng với tính năng đa nhiệm. Ảnh: Reuters.

Đúng như dự đoán trước đó, iPhone chính thức có đa nhiệm từ hệ điều hành 4.0. Giám đốc điều hành Apple Steve Jobs đã trình diễn tính năng này tại sự kiện "For a sneak peek of the next generation of iPhone OS software".

iPhone OS 4.0 cho phép việc chuyển giữa các phần mềm đang chạy bằng cách, ấn vào phím Home, dưới màn hình xuất hiện một khung nhỏ, người dùng có thể chọn để mở ứng dụng này. ( xem video )

Cũng trong iPhone hệ điều hành mới, lần đầu tiên Apple cho phép tại Folder, và các ứng dụng vào trong một thư mục. Trình quản lý này cho phép gom một vài ứng dụng cùng nhóm, và một danh sách trên chung trên màn hình. Người dùng chỉ việc kéo, thả vào trong các thư mục sẵn có.

Thay đổi thứ ba chính là việc Apple hỗ trợ quản lý nhiều tài khoản e-mail trong một hộp thư. Trước đây, mỗi tài khoản sẽ có một Inbox riêng.

Bên cạnh đó, để tận dụng việc chơi game mạnh mẽ của iPhone, Apple giới thiệu Game Center, đây được xem như một mạng xã hội cho phép người dùng kết nối, và chọn lựa đối thủ để thi đấu. Game Center được xem là một đối thủ của Xbox Live trên Windows Phone.

Hàng loạt các thay đổi sẽ xuất hiện trên iPhone 4.0. Ảnh: Reuters.

Apple cũng chính thức tham gia vào thị trường quảng cáo trên di động, bằng việc giới thiệu tính năng iAd. Theo đó, các quảng cáo sẽ xuất hiện trên các phần mềm, công cụ tìm kiếm của iPhone.

Một tính năng đáng chú ý mà Apple giới thiệu hôm qua là iBooks, ngoài việc hỗ trợ đọc sách, người dùng có thể chọn mua và tải về, đồng bộ qua iTunes.

Ngoài ra, iPhone OS 4.0 còn hỗ trợ đồng bộ note với e-mail, máy ảnh có thể zoom 5x, tự động lấy nét khi quay phim, đổi hình nền như iPad, Bluetooth có thể kết nối với bàn phím.

Người dùng sẽ phải chờ đến mùa hè, mới được trải nghiệm các tính năng của iPhone 4.0. Các máy nằm trong danh sách được nâng cấp gồm iPhone 3G, iPhone 3GS, iPod Touch 2 và 3. Tuy nhiên, các máy như iPhone 3G và iPod Touch 2 sẽ hạn chế các tính năng, đặc biệt là đa nhiệm.

"For a sneak peek of the next generation of iPhone OS software" diễn ra vào lúc 10h sáng (giờ Thái Bình Dương), tức 0h giờ Việt Nam. Mở đầu, giám đốc điều hành hãng chia sẻ về iPad, thiết bị lướt web, chơi game... với 450.000 model đã bán ra, trong đó có 300.000 máy trong ngày đầu tiên.

Bên cạnh đó, iPad cũng đạt được lượng tải ứng dụng lên tới 3,5 triệu. Với những đóng góp đó, gian ứng dụng App Store của hãng đã có tới 4 tỷ người tải phần mềm.

Hiện tại, iPad có 3.500 ứng dụng được thiết kế riêng, không kể các phần mềm dành cho iPhone có thể cài lên được. Tổng số phần mềm trên App Store đã lên tới con số 185.000.

Với những thành công của mình, Apple chia sẻ dự đoán của Net Applications trong năm 2010, trình duyệt di động trên iPhone sẽ chiếm 64% thị phần ở Mỹ, Android đứng sau với 19%, BlackBerry 9% và còn lại là các nền tảng khác.

Hiện, đã có 50 triệu chiếc iPhone đến tay người dùng, nếu tính cả iPod Touch, tổng số model sử dụng hệ điều hành iPhone là 85 triệu máy.

