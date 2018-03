iPhone đang làm Apple đưa doanh thu lên kỷ lục. Ảnh: Daylife.

Hôm qua, Apple đã công bố quý tài chính thứ tư (kết thúc vào 25/10). Công ty này đã đạt mức doanh thu kỷ lục với 20,34 tỷ USD và lợi nhuận ròng lên tới 4,31 tỷ USD. So với quý trước, Apple chỉ đạt 12,21 tỷ USD doanh thu và 2,53 tỷ USD lợi nhuận.

iPhone chính là sản phẩm mang lại kết quả tốt nhất cho "Quả táo" trong quý với 14,1 triệu chiếc bán ra, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoài.

Ngoài ra, trong quý vừa rồi, hãng cũng tiêu thụ được 3,89 triệu máy Mac, tăng 27% so với năm ngoái. Các sản phẩm khác như iPod với 9,05 triệu máy, tăng 11% và 4,19 triệu iPad đến tay khách hàng.

Giám đốc điều hành Apple, Steve Jobs hào hứng so sánh, "14,1 triệu chiếc iPhone bán được, tăng 91% so với năm ngoái so với 12,1 triệu chiếc BlackBerry tiêu thụ được trong quý gần đây. Chúng tôi sẽ có một vài điều bất ngờ trong thời điểm cuối năm nay".

Giám đốc tài chính Apple, Peter Oppenheimer cho biết, hãng sẽ đạt mốc 23 tỷ USD doanh thu trong quý tài chính đầu tiên năm sau.

Những con số khác của Apple trong quý còn có 125 triệu thiết bị chạy iOS bán ra (gồm iPhone, iPad và iPod Touch). Trong đó, gian ứng dụng cho iPad đã đạt mốc 35.000 phần mềm.

Thanh Hằng