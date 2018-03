6 lý do có thể khiến iPhone 5S không 'hot' / Linh kiện được cho là iPhone 5S và iPhone 6 xuất hiện

Ming-Chi Kuo, một nhà phân tích của công ty KGI Securities, cho biết hai mẫu smartphone mới nhất của Apple sẽ được trình làng vào tháng 6 vào lên kệ vào tháng 7. Trong đó, iPhone 5S sẽ có vỏ bằng nhôm giống iPhone 5 còn mẫu điện thoại giá rẻ hơn của Apple thì được làm bằng sợi carbon và nhựa.

Nhà phân tích của KGI Securities đưa ra dự đoán về lộ trình ra mắt sản phẩm của Apple.

Ảnh: Apple Insider.

Nhà phân tích của KGI Securities cho rằng iPhone 5S có thể là bản nâng cấp nhỏ so với thế hệ trước. Vì vậy, chỉ có một phần cấu hình của model này là thay đổi so với thế hệ cũ, bao gồm chip SoC A7, đèn trợ sáng "Smart Flash" sử dụng bóng LED màu vàng hoặc trắng để đảm bảo chất lượng ảnh chụp hay chip bảo mật vân tay sản xuất bởi công ty AuthenTec mà hãng này vừa thâu tóm. Bên cạnh đó, model này còn có thể được trang bị pin dung lượng 1.600 mAh, lớn hơn so với thế hệ cũ.

Đối với model giá rẻ hơn, sản phẩm được dự đoán là nặng hơn so với iPhone 5S và có giá cao hơn một chút so với các smartphone tầm trung khác. Model này cũng vẫn được tích hợp kết nối LTE nhằm giúp cho Apple dễ dàng thương lượng với các nhà mạng hơn về việc đưa giá bán của sản phẩm xuống thấp thông qua các chương trình trợ giá. Theo dự đoán của Ming-Chi Kuo, khách hàng có thể không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào ngoại trừ số tiền trong hợp đồng hai năm khi sử dụng mẫu iPhone này, nhờ đó, sản phẩm sẽ có sức hấp dẫn hơn, đặc biệt là ở các thị trường đang phát triển như Trung Quốc.

Ming-Chi Kuo cho biết Apple có thể sẽ giới thiệu phiên bản iPhone hỗ trợ chuẩn mạng TDD (Time Division Duplex) của Trung Quốc song song với phiên bản chuẩn quốc tế FDD (Frequency Division Duplex). Tuy vậy, thời điểm hãng tung ra các model cho thị trường Trung Quốc sẽ là tháng 9, chậm hơn so với bản thường bởi phải mất thời gian thử nghiệm và sửa đổi thiết kế. Nếu đây là sự thật, Apple có thể nắm trong tay cơ hội kinh doanh béo bở bởi China Mobile là một mạng viễn thông lớn nhất thế giới tính trên số lượng người dùng. Các mẫu iPhone theo chuẩn TDD có thể chiếm tới 28% tổng số iPhone xuất xưởng trong nửa cuối năm 2013 dù ra mắt chậm.

Đầu năm nay, Tim Cook đã tới Trung Quốc để gặp mặt quan chức và đại diện nhiều hãng viễn thông của nước này. Nội dung các buổi thảo luận không được công bố cụ thể.

Nhiều tin đồn trước đây cho biết iPhone 5S sẽ có vỏ nhiều màu.

Nguồn tin cho biết các nhà cung cấp linh kiện sẽ bắt đầu sản xuất đại trà vào tháng 4 năm nay để kịp thời gian ra mắt và bán hai mẫu iPhone mới ra thị trường. Ming-Chi Kuo cho hay tổng số iPhone mới khi được xuất xưởng ban đầu sẽ có 40 triệu máy và tăng lên 53 triệu máy vào cuối năm. Theo nhà phân tích này, Apple không muốn sản phẩm mới đi theo "vết xe đổ" của iPhone 5 vào năm ngoái: vì ra mắt chậm mà để Samsung có cơ hội thâu tóm thị trường.

Theo dự đoán, Apple sẽ xuất xưởng hơn 14 triệu máy iPhone 5S trong quý III và 21,5 triệu máy trong quý IV. Trong khi đó, đối với model giá rẻ hơn sẽ lầ lượt là 19 triệu và 34 triệu đơn vị với cùng khoảng thời gian. Tổng số lượng iPhone được xuất xưởng trong nửa đầu năm ước tính sẽ tăng 83% lên tới 110 triệu máy.

Thanh Tùng