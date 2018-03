Ảnh thực tế smartphone 5 inch Full HD HTC Droid DNA / HTC trình làng Droid DNA 5 inch tại Mỹ

HTC Droid DNA vừa được nhà mạng Verizon Wireless của Mỹ trình làng ngày hôm nay.

Ảnh: Techcrunch.

GSM Arena vừa đăng tải một loạt ảnh chụp và video quay từ HTC Droid DNA. Theo đánh giá của website này, camera 8 megapixel của Droid DNA có cơ chế hoạt động giống với một model khác của HTC là One X+, người dùng có thể chụp ảnh, quay video từ giao diện của máy hoặc dùng phím vật lý ở cạnh phải.

Chất lượng hình ảnh từ Droid DNA cũng không có sự khác biệt nhiều so với "người anh em" One X+. Máy có khả năng khử nhiễu khá và hình ảnh có độ chi tiết tốt. Tuy nhiên, màu sắc hình ảnh chụp từ Droid DNA có phần nhỉnh hơn so với One X+.

Trong khi đó, tính năng quay video trên Droid DNA được đánh giá cao hơn là chụp ảnh. Sản phẩm quay được video 1080p tốc độ 30 khung hình/giây với hình ảnh có độ chi tiết cao và màu chính xác. Ngoài ra, các vùng nhiễu cũng được xử lý tốt.

Droid DNA vừa ra mắt hôm nay tại Mỹ. Đây là một phiên bản khác của HTC J Butterfly từng được giới thiệu tại Nhật vào giữa tháng 10 và chạy trên mạng Verizon Wirelress của Mỹ. Sản phẩm sử dụng màn hình S-LCD3 5 inch độ phân giải Full HD 1080p. Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon S4 Pro bốn lõi tốc độ 1,5 GHz, đồ hoạ Adreno 320, RAM 2 GB, hỗ trợ các kết nối như Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.0, 4G LTE đồng thời được tích hợp công nghệ âm thanh Beats Audio. Máy có hai camera trước và sau độ phân giải lần lượt là 2 và 8 megapixel.

Ảnh chụp từ điện thoại HTC Droid DNA:

Video quay từ điện thoại HTC Droid DNA

Thanh Tùng