HTC M7 có màn hình mật độ điểm ảnh 'khủng' / Hình ảnh mới về HTC M7 màn hình Full HD 'siêu mịn'

Những hình ảnh thực tế khá rõ nét về HTC M7 vừa được trang Android Police tung lên cho thấy, sản phẩm có kiểu dáng không khác nhiều so với bức hình được dựng từ máy tính mới đây nhất. Máy có kiểu dáng nguyên khối với mặt trước trông vuông vắn hơn One X và One X+, nhưng có phần viền bao quanh thiết kế tương tự. Mặt sau thiết kế đơn giản với chất liệu giống như One X+, có thể là Polycarbonate.

Bức hình thực tế mà Android Police cung cấp cho thấy HTC M7 có thể sử dụng được, nhưng là phiên bản thử nghiệm. Điểm đáng chú ý là máy có giao diện HTC Sense trông thoáng và khác lạ so với HTC Sense 4 hiện tại. Thông tin từ Settings không thể hiện rõ, nhưng theo các trang công nghệ đây chính là giao diện HTC Sense 5 thế hệ mới.

M7 được cho là chiếc smartphone cao cấp nhất của HTC trong năm 2013 và dự kiến sẽ ra mắt tại MWC 2013 diễn ra cuối tháng sau.

Những hình ảnh thực tế về HTC M7:

Bức ảnh thực tế về HTC M7 với giao diện Sense 5.

Mặt sau.

Màn hình chủ trên giao diện Sense mới của HTC M7.

Thông tin trong Settings đã được mã hóa.

Tuy nhiên, theo Android Police, đây là một bản HTC M7 thử nghiệm và có thể khi ra mắt chính thức tại MWC 2013 sẽ không có nhiều khác biệt.

Tuấn Anh

Ảnh: Androidpolice