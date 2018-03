Lễ công bố Galaxy S IV sẵn sàng tại Times Square / Galaxy S IV hỗ trợ thao tác màn hình không cần chạm

Trên một diễn đàn của Trung Quốc, loạt ảnh thực tế về chiếc smartphone mang tên mã GT-I9502 vừa được tung lên. Nhiều người đã cho rằng, đây chính là hình ảnh của chiếc Galaxy S IV mà Samsung sắp giới thiệu ngày 14/3 tới đây.

Chiếc Galaxy S IV mang tên mã GT-I9502 cũng được cho là phiên bản dành riêng cho thị trường Trung Quốc, không phải bản quốc tế nên hỗ trợ 2 SIM. Tuy nhiên, kiểu dáng và cấu hình sẽ không khác bản quốc tế sẽ được Samsung giới thiệu vào ngày kia tại Mỹ.

Chiếc smartphone được cho là Galaxy S IV.

Điểm gây chú ý nhất trong những bức hình mới là việc Galaxy S IV có kiểu dáng không khác nhiều so với S III tiền nhiệm, dù kích thước to hơn, viền màn hình trông mỏng hơn. Máy vẫn có thiết kế dạng vỏ nhựa ở mặt trước và mặt sau, viền là kim loại. Các chi tiết như cụm camera, nút Home dạng cứng bên dưới màn hình không khác nhiều so với S III và Note II, nắp lưng vẫn có thể tháo rời.

Trong khi đó, bức hình thử hiệu năng của chiếc máy được cho là S IV thông qua Antutu Benchmark cho thấy, sản phẩm sở hữu màn hình Full HD, RAM 2 GB và dùng chip 4 nhân tốc độ 1,8 GHz Universal 5410, có thể lã mã dòng chip Exynos lõi tứ của Samsung. Biểu tượng trên thanh công cụ cho thấy, phiên bản này hỗ trợ 2 SIM.

Dù hình ảnh thực tế xuất hiện khá chi tiết và rõ nét, tuy nhiên, không ít trang công nghệ vẫn cho rằng hình ảnh vừa xuất hiện tại Trung Quốc không phải là của S IV chính thức, thay vào đó là một phiên bản thử nghiệm từng được Samsung nghiên cứu.

Ảnh Galaxy S IV xuất hiện ở Trung Quốc

Những thông tin chính thức về Galaxy S IV chính thức phải tới ngày 14/3 mới được sáng tỏ. Trong khi đó, Samsung vẫn tỏ ra khá kín ké trong việc giữ bí mật về sản phẩm mới của mình. Mới đây, hãng Hàn Quốc vừa tung ra thêm một clip trong series quảng cáo hé lộ về S IV.

Tuy vậy, không có bất kỳ hình ảnh nào trong clip giống với S IV GT-I9502 vừa xuất hiện ở Trung Quốc, thay vào đó chỉ là những lời miêu tả như "tuyệt đẹp", "vô cùng bất ngờ"... được Samsung dành cho sản phẩm sắp trình làng của mình.

Video quảng cáo thứ hai về S IV của Samsung

Tuấn Anh