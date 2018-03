Samsung khẳng định giới thiệu Galaxy S IV vào 14/3 / Samsung tung quảng cáo đầu tiên về Galaxy S IV

Những bức ảnh này được thành viên @evleak đăng lên. Đây là nhân vật khá uy tín, từng tung lên mạng khá nhiều ảnh sản phẩm ngay trước lễ công bố, mới nhất là bộ đôi Lumia 720 và 520, HTC One, Huawei Ascend Mate...

Do đó, những thông tin mà người này đăng lên thu hút sự chú ý lớn. Tuy chỉ là ảnh đồ họa (không phải ảnh chụp), nhiều người hy vọng Galaxy S IV sẽ có kiểu dáng như vậy: mỏng, thiết kế cứng cáp hơn S III, máy không quá to so với S III nhưng màn hình lại có diện tích lớn hơn nhiều.

Điện thoại được cho là Galaxy S IV so với các thế hệ Galaxy S khác.

Đi kèm hình ảnh là loạt thông số trùng với các tin đồn trước đây như smartphone của Samsung sẽ có bộ nhớ lên đến 64 GB, RAM 2 GB, camera 13 megapixel.

Trong khi đó, tạp chí uy tín ở Mỹ là New York Times đưa tin chiếc Galaxy S IV (sẽ xuất hiện tuần tới) tích hợp công nghệ Eye-tracking, giúp cuộn màn hình bằng cách theo dõi chuyển động của mắt. Có nghĩa, người dùng sẽ không phải chạm vào để kéo trang mà công nghệ sẽ nhận diện khi mắt họ hướng tới cuối màn hình để tiếp tục hiển thị nội dung.

Châu An