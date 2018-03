Điện thoại Facebook mới của HTC có màn hình HD 4,3 inch / Facebook sẽ ra phiên bản Android do họ tuỳ biến

Nguồn gốc của bức ảnh về HTC First xuất phát từ trang Twitter @evleaks, nơi từng tung ra nhiều hình ảnh chính xác về các smartphone mới thời gian gần đây, như loạt Lumia 920, 820 hay HTC One, BlackBerry Z10...

HTC First.

Bức hình cho thấy dù mang tên HTC First nhưng chiếc điện thoại màn hình cảm ứng này lại có thiết kế không giống nhiều model Android hiện tại của hãng Đài Loan, đặc biệt là phím Home cảm ứng lại có dạng tròn, phím Back và Menu cũng có ký hiệu khác biệt.

Theo các trang công nghệ, chiếc smartphone bí ẩn mang tên HTC First trên chính là một phần trong sự kiện "Come See Our New Home On Android" của Facebook diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 4/4 (giờ địa phương) tại Mỹ. Ngoài chiếc Facebook phone, mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện nay có thể đưa ra một nền tảng ứng dụng mới dành cho hệ điều hành Android, tích hợp sâu hơn các dịch vụ của mình.

Trong khi đó, Android Police cho rằng, điện thoại Facebook HTC First sẽ có cấu hình tầm trung, với chip Snapdragon S4 Plus MSM8960, RAM 1 GB, camera chính 5 megapixel, camera trước là 1,6 megapixel, chạy Sense 4.5 cùng với Android 4.1.2 và màn hình HD 4,3 inch.

Tuấn Anh