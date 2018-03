Theo báo cáo của công ty nghiên cứu Gartner, trong suốt 3 tháng của quý III, đã có 60,5 triệu thiết bị chạy Android được bán ra trên toàn cầu, giúp hệ điều hành cho di động của Google chiếm 52,5% thị phần thiết bị di động, tăng hơn gấp đôi so với 25,3% của cùng kỳ năm ngoái. Thêm vào đó, doanh số bán ra của smartphone Android tăng gấp 3 từ con số 20,5 triệu thiết bị lên kệ trong quý III năm ngoái đến 60,5 triệu của quý III năm nay.

Android đang tăng trưởng một cách chóng mặt.

Gartner cũng cho biết những thành công trên của Android không có lợi cho Apple. Quý III năm ngoái, Apple giữ 16,6% thị phần smartphone, bán ra 13,5 triệu thiết bị, nhưng quý III năm nay chỉ còn 15% trong khi số máy bán ra tăng lên 17,3 triệu. Điều này đã đẩy iOS xuống sau cả Symbian của Nokia, hiện giữ 16,9% thị phần sau quý III.

Robert Cozza, chuyên gia phân tích của Gartner cho biết: "Android được lợi từ nhu cầu của các thị trường đại chúng, nơi môi trường cạnh tranh yếu hơn và khách hàng không hứng thú với các hệ điều hành khác như Windows Phone 7 hay BlackBerry. Thị phần iOS của Apple phải chịu sức mua ảm đạm vì nhiều người chờ đợi chiếc iPhone mới ra mắt".

Nhưng Apple không phải là "nạn nhân" duy nhất của Android. Thị phần của RIM giảm xuống còn 11% trong quý III năm nay, so với 15,4% cùng kỳ năm ngoái, bán ra được 12,7 triệu smartphone cả quý. Windows Phone của "gã khổng lồ" Microsoft chỉ giữ 1,5% thị phần, so với 2,7% năm ngoái, thậm chí còn tệ hơn cả hệ điều hành non trẻ Bada của Samsung (đang nắm giữ 2,2 thị phần).

Nghiên cứu về tổng số thiết bị di động được bán ra trong quý III, Gartner cho biết họ không hề ngạc nhiên khi Nokia dễ dàng đánh bật tất cả các đối thủ của mình, bán ra hơn 105,4 triệu thiết bị, chiếm 23,9% thị phần. Samsung giữ vị trí thứ hai với 78,6 triệu máy bán ra và 17,8% thị phần.

Ngoài hai "ông lớn" trên đứng gần nhau, các hãng khác bị bỏ lại khá xa. Công ty xếp thứ 3 thế giới là LG chỉ bán được 21 triệu máy (4,8%) và tiếp đến là Apple với 17,3 triệu điện thoại iPhone (3,9%).

Anh Quân