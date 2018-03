HTC One X+

One X + là bản nâng cấp của One X smartphone có cấu hình mạnh nhất hiện nay của HTC. Máy vẫn sử dụng màn hình cảm ứng SLCD 2 kích thước 4,7 icnh độ phân giải HD. Model được trang bị chip xữ lý lõi tứ Tegra 3 tốc độ 1,7 GHz, RAM 1GB bộ nhớ trong 64 GB. Máy có camera 8 megapixel cho phép chụp file định dạng RAW và quay phim Full HD. One X+ chạy hệ điều hành Android 4.1 cùng giao diện Sense mới nhất của HTC.

Máy được bán với giá 15,7 triệu đồng.

HTC 8X

8X là model chạy Windows Phone 8 cao cấp nhất của HTC. Sản phẩm sử dụng màn hình cảm ứng kích thước 4,3 inch độ phân giải HD. Máy được trang bị chip xử lý lõi kép Qualcomm S4 tốc độ 1,5 GHz, RAM 1GB và bộ nhớ trong 16 GB. HTC trang bị cho máy 2 camera với camera sau độ phân giải 8 megapixel, khẩu độ f/2.0 và camera trước độ phân giải 2,1 megapixel góc chụp siêu rộng, cả hai camera đều có thể quay phim Full HD.

Sản phẩm được bán với giá 13,8 triệu đồng.

Nokia Lumia 920

Smartphone chạy Windows Phone 8 được trong đợi nhiều nhất của Nokia la Lumia 920. Model được trang bị bộ xử lý Qualcomm Snapdragon S4 lõi kép tốc độ 1,5 GHz, RAM 1 GB, tích hợp NFC và nâng cấp với màn hình cong kích thước 4,5 inch, độ phân giải đạt chuẩn HD (1.280 x 768 pixel). Camera công nghệ Pureview cùng sạc không dây là 2 công nghệ đáng chú ý trên Nokia Lumia 920.

Máy được bán với giá khoảng 14 triệu đồng.

iPhone 4 8GB giá rẻ

Tiếp sau việc iPhone 3GS 8 GB chính hãng giá rẻ về Việt Nam thì iPhone 4 8GB chính hãng giá rẻ cũng sẽ được bán ra tại Việt Nam trong tháng 11. Máy sử dụng màn hình retina kích thước 3,5 inch. iPhone 4 sử dụng chip xử lý A4 tốc độ 1 GHz, RAM 1 GB.Máy có thể chạy hệ điều hành iOS 6 mới ra mắt cùng với iPhone 5 phiên bản mới nhất của Apple.

Sản phẩm được bán với giá khoảng 10 triệu đồng.

LG Optimus L9

Smartphone cao cấp nhất của dòng L series là Optimus L9, máy sử dụng màn hình cảm ứng IPS kích thước 4,7 inch độ phân giải 540 x 960 pixel. Sản phẩm được trang bị chip xử lý lõi kép tốc độ 1 GHz, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 4 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera chính có độ phân giải 5 megapixel. Máy chạy hệ điều hành Android 4.0.

Sony Xperia SL

Sony Xperia SL nâng cấp so với Xperia S khi cũng sở hữu bộ xử lý lõi kép Qualcomm S3 với 2 nhân Scorpion nhưng tốc độ là 1,7 GHz thay vì 1,5 GHz. Trong khi các thông số kỹ thuật khác như kích thước, màn hình, độ phân giải, camera hay bộ nhớ trong đều được giữ nguyên. Máy vẫn có bộ nhớ trong 32 GB, RAM 1 GB. Màn hình 4,3 inch với công nghệ LCD Bravia độ phân giải HD, camera chính 12 megapixel hỗ trợ ghi hình Full HD. Máy chạy hệ điều hành Android 4.0 Ice Cream Sandwich.

Sản phẩm được bán với giá 12 triệu đồng.

Sony Xperia Miro

Model có thiết kế vuông vắn với phần đế được vát mỏng giống như Sola và phần cứng tương đương với Tipo. Miro sử dụng màn hình cảm ứng 3,5 inch độ phân giải 480 x 320 pixel, được trang bị chip xử lý đơn nhân tốc độ 800 Mhz, RAM 512 MB và bộ nhớ trong 2,9 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Model có camera độ phân giải 5 megapixel cùng đèn flash LED và máy chạy hệ điều hành Android 4.0.

Máy được bán với giá 5,5 triệu đồng.

BlackBerry Bold 9790 White

Phiên bản màu trắng của BlackBerry Bold 9790 vừa được bán ra tại thị trường Việt Nam những ngày đầu tháng 11. Bold 9790 là bản nâng cấp của Bold 9780, được trang bị màn hình cảm ứng điện dung kích thước 2,44 inch, độ phân giải 360 x 480 pixel. Máy sử dụng chip xử lý Marvel Tavor MG1 1GHz, RAM 768MB, bộ nhớ trong 8GB và khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Máy cài sẵn hệ điều hành BlackBerry OS7 khi xuất xưởng.

Sản phẩm được bán với giá 9,9 triệu đồng.

BlackBerry Curve 9320

BlackBerry Curve 9320 sử dụng màn hình độ phân giải QVGA kích thước 2,44 inch, không cảm ứng. Máy được trang bị chip xử lý lõi đơn, RAM 512MB và có khe cắm thẻ nhớ mở rộng lên tới 32GB. Camera của máy 3,2MP với đèn flash LED trợ sáng, tích hợp định vị địa lý và GPS. Sản phẩm chạy trên hệ điều hành BlackBerry 7.1 nên có thêm tính năng Mobile Hotspot.

Sản phẩm được bán với giá 5,3 triệu đồng.

Huy Đức