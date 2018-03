6 smartphone giảm giá trong tháng 11

Nokia Lumia 900

Model chạy hệ điều hành Windows Phone này của Nokia có mức giảm một triệu đồng, từ 11 triệu còn 10 triệu. Lumia 900 sử dụng màn hình kích thước 4,3 inch. Máy được trang bị chip xử lý lõi đơn tốc độ 1,4 GHz, RAM 512 MB và bộ nhớ trong 16 GB. Sản phẩm chạy hệ điều hành Window Phone 7.5.

Sony Xperia Ion

Mẫu smartphone cao cấp nhất của Sony trên thị trường Việt Nam hiện nay tiếp tục giảm giá từ 14 triệu xuống còn 13 triệu đồng. Máy sử dụng màn hình kích thước 4,6 inch độ phân giải HD và được trang bị chip xử lý lõi kép tốc độ 1,5 GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera độ phân giải 12 megapixel. Máy bán tại thị trường Việt Nam được cài sẵn Android 4.0.

Sony Xperia S

Sony Xperia S cũng có mức giảm 1 triệu đồng từ 13 triệu xuống còn 12 triệu đồng, ngang bằng với model SL mới ra mắt. Sản phẩm sử dụng màn hình kích thước 4,3 inch độ phân giải HD và được trang bị chip xử lý lõi kép tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 32 GB. Camera của máy độ phân giải 12 megapixel, model đã được nâng cấp lên hệ điều hành Android 4.0.

HTC One X 32GB

Với việc ra mắt One X+, HTC đã giảm giá One X 32 GB 1,1 triệu đồng, từ 13,5 triệu đồng xuống còn 12,4 triệu đồng. One X sử dụng màn hình 4,7 inch độ phân giải HD và được trang bị chip xử lý lõi tứ tốc độ 1,5 GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 32 GB. Sản phẩm có camera độ phân giả 8 megapixel và chạy hệ điều hành Android 4.0.

HTC Desire V

Model giảm giá nhiều nhất trong tháng là Desire V, smartphone hỗ trợ 2 sim với mức giảm 1,6 triệu đồng, từ 8,6 triệu xuống còn 7 triệu. Model này sở hữu màn hình rộng tới 4 inch, độ phân giải 800 x 480 pixel. Máy dùng chip xử lý lõi đơn, tốc độ 1 GHz, RAM 512 MB, camera 5 megapixel với đèn flash LED, bộ nhớ trong 4GB và đi kèm khe cắm thẻ nhớ microSD. Desire V sử dụng Android 4.0 Ice Cream Sandwich với giao diện Sense 4.0.

LG Optimus 4X HD

Model cao cấp nhất của LG hiện nay tại thị trường Việt Nam vừa giảm giá từ 12 triệu đồng xuống còn 11 triệu đồng. 4X HD sử dụng màn hình kích thước 4,7 inch độ phân giải HD và được trang bị chip xử lý lõi tứ tốc độ 1,5 GHz, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy sử dụng camera độ phân giải 8 megapixel và chạy hệ điều hành Android 4.0 cùng giao diện Optimus UI của LG.

Huy Đức