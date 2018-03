Nokia Lumia 900

Sau khi Nokia bán ra dòng Lumia chạy Windows Phone 8 của mình, Lumia 900 tiếp tục giảm giá từ 10 triệu đồng xuống còn 9,5 triệu đồng. Mức giảm 500.000 đồng tuy không lớn nhưng tương đối hấp dẫn với những "tín đồ" của hệ điều hành Windows Phone.

Lumia 900 sử dụng màn hình kích thước 4,3 inch. Máy được trang bị chip xử lý lõi đơn tốc độ 1,4 GHz, RAM 512 MB và bộ nhớ trong 16 GB. Sản phẩm chạy hệ điều hành Window Phone 7.5.

Sony Xperia Ion

Mẫu điện thoại này của Sony là model có mức giảm nhiều nhất tháng qua, từ 13 triệu đồng xuống còn 11 triệu đồng.

Máy sử dụng màn hình kích thước 4,6 inch độ phân giải HD và được trang bị chip xử lý lõi kép tốc độ 1,5 GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera độ phân giải 12 megapixel. Máy bán tại thị trường Việt Nam được cài sẵn Android 4.0.

Sony Xperia Go

Smartphone bền nhất của Sony hiện nay cũng giảm 2 triệu đồng, từ 8,5 triệu xuống còn 6,5 triệu.

Xperia Go chống bụi và nước theo tiêu chuẩn IP-67, do đó có thể ngâm nước trong vòng 30 phút ở độ sâu một mét. Sản phẩm sử dụng màn hình 3,5 inch công nghệ Reality độ phân giải chỉ 480 x 320 pixel. Máy được trang bị chip xử lý lõi kép NovaThor U8500 tốc độ 1GHz, bộ nhớ trong 4GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Xperia Go chạy hệ điều hành Android 2.3, camera độ phân giải 5 megapixel.

BlackBerry Bold 9790

Phiên bản nâng cấp của Bold 9780 là 9790 có mức giảm một triệu đồng, từ 9,9 triêu đồng còn 8,9 triệu.

Máy được trang bị màn hình cảm ứng điện dung kích thước 2,44 inch, độ phân giải 360 x 480 pixel. Máy sử dụng chip xử lý Marvel Tavor MG1 1GHz, RAM 768MB, bộ nhớ trong 8GB và khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Máy cài sẵn hệ điều hành BlackBerry OS7 khi xuất xưởng.

HTC One S

HTC One S là một trong những smartphone ít hạ giá nhất của HTC nhưng tháng này cũng giảm một triệu đồng, hiện còn 12 triệu.

One S sử dụng màn hình Super AMOLED 4,3 inch độ phân giải qHD, được trang bị chip xử lý lõi kép tốc độ 1,7 GHz, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 16 GB. Máy có camera độ phân giải 8 megapixel tương tự như One X và chạy hệ điều hành Android 4.1 cùng giao diện HTC Sense.

HTC Desire X

Smartphone tầm trung của HTC giảm nhẹ, chỉ 300 nghìn đồng, hiện tại còn 7,6 triệu đồng.

Desire X sử dụng màn hình cảm ứng S-LCD kích thước 4 inch độ phân giải 480 x 800 pixel. Máy được trang bị chip xử lý lõi kép 1 GHz, RAM 768 MB, bộ nhớ trong 4 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy chạy Android 4.0 cùng giao diện Sense của HTC. Ngoài camera độ phân giải 5 megapixel, Desire X còn có tích hợp công nghệ âm thanh của Beats.

Huy Đức