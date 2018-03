Ảnh smartphone pin 'khủng' Razr Maxx / Đánh giá Samsung Galaxy Nexus / Đánh giá HTC One X / Sony ra loạt Xperia mới - GX và SX

Android đang ngày càng chứng tỏ sức mạnh của mình, trở thành hệ điều hành điện thoại phổ biến nhất hiện nay khi số lượng model xuất hiện ngày càng nhiều, tới từ hàng loạt hãng sản xuất khác nhau với cấu hình, tính năng và kiểu dáng phong phú. Nhưng xét về thiết kế, chất lượng, tính năng hay hiệu năng với giá thành, Galaxy S III, One X hay Galaxy Nexus là những cái tên ấn tượng và gây được chú ý nhất với cộng đồng người dùng.

Dưới đây là 5 smartphone Android đáng mua nhất hiện nay do cộng đồng Android and Me lựa chọn:

Samsung Galaxy S III (giá từ 14 triệu đồng)

Galaxy S III thu hút sự chú ý lớn của dân công nghệ trong thời gian vừa qua. Ảnh: Tuấn Anh.

Đây là chiếc smartphone Android xếp top về tốc độ xử lý, thời gian sử dụng pin và tính năng đi kèm và cũng là một trong những model được mong chờ nhất trong nửa đầu năm 2012. Galaxy S III được trang bị bộ xử lý Exynos 4 nhân tốc độ 1,4 GHz, màn hình HD với kich thước lên tới 4,8 inch và đi kèm camera 8 "chấm" cho chất lượng chụp hình ảnh nhanh và đẹp. Bên cạnh đó Samsung còn mang tới cho chiếc smartphone đầu bảng của mình hàng loạt tính năng độc quyền như kết nối S-Beam, cảm biến thông minh Smart Stay, gọi điện nhanh Direct Call...

HTC One X (giá từ 12 triệu đồng)

HTC One X, đối thủ của Galaxy S III. Ảnh: Tuấn Anh.

Trước khi S III ra mắt, One X là chiếc smartphone Android dẫn đầu. Đối thủ của Galaxy S III sở hữu những trang bị tương tự khi được HTC trang bị bộ xử lý lõi tứ Nvida Tegra 3. Tuy nhiên điểm ấn tượng và thu hút nhất trên One X là tính năng chụp hình với ImageSense và camera 8 Megapixel với cảm biến BSI, cho khả năng chụp hình nhanh và sáng. Bên cạnh đó màn hình 4,7 inch S-LCD IPS thế hệ thứ hai với độ phân giải HD cùng thiết kế nguyên khối Polycarbonate là điểm khiến cho One X có thêm một lượng fan đông đảo.

Samsung Galaxy Nexus (giá từ 9,3 triệu đồng)

Galaxy Nexus là chiếc smartphone Android tốt nhất so với giá tiền. Ảnh: Tuấn Anh.

Dù ra mắt từ khá lâu nhưng Galaxy Nexus vẫn là chiếc smartphone Android được nhiều người quan tâm và là "con cưng" của Google, hãng sở hữu nền tảng Android. Với Galaxy Nexus, người dùng luôn được cập nhật sớm nhất những phiên bản Android mới. Cấu hình lõi kép với màn hình Super AMOLED HD giúp cho Galaxy Nexus có hiệu năng tốt. Sản phẩm của Samsung và Google được đánh giá là chiếc smartphone Android mang lại nhiều giá trị so với giá tiền.

Motorola Droiz Razr Maxx

Droid Razr Maxx với khoản pin không có đối thủ. Ảnh: Cnet.

Với viên pin dung lượng lên tới 3.300 mAh, người dùng Droid Raxr Maxx có thể thoải mái sử dụng các tính năng trên smartphone vài ngày mà không phải lo về vấn đề pin như nhiều model khác. Sản phẩm tới từ Motorola là điện thoại chạy Android có thời gian sử dụng pin ấn tượng nhất hiện nay.

Một tin vui đến với sản phẩm này là việc Motorola vừa nâng cấp hệ điều hành cho máy lên phiên bản 4.0 mới nhất. Tuy nhiên với người dùng tại Việt Nam thì Droiz Raza Maxx là cái tên tương đối xa lạ khi không được nhiều cửa hàng nhập về do hạn chế về thông số mạng di động.

Sony Xperia GX

Sony Xperia GX mới là smartphone cao cấp nhất năm nay của Sony. Ảnh: GSM Arena.

Xperia S là chiếc smartphone cao cấp nhất của Sony ở Việt Nam nhưng thật khó để có thể đưa model này vào danh sách khi có cấu hình và tính năng cạnh tranh với One X hay S III. Tuy nhiên Xperia GX lại là một sản phẩm hoàn toàn khác và là đối thủ đáng gờm với nhưng model tới từ Samsung và HTC.

Xperia GX sở hữu màn hình 4,6 inch với độ phân giải HD và công nghệ Mobile Bravia Reality Display độc quyền từ Sony. Bộ xử lý lói kép Snapdragon S4 tốc độ 1,5 GHz mang lại cho GX hiệu năng ấn tượng không thua kém các sản phẩm lõi tứ. Nhưng điểm đáng giá nhất ở GX là ở camera độ phân giải lên tới 13 Megapixel với cảm biến Exmor R đi kèm những tính năng chụp hình chuyên nghiệp từ Sony.

Một chút tiếc nuối nhỏ là Xperia GX hiện mới chỉ có mặt tại thị trường Nhật trong và phải tới tháng 7 này, model chạy Android 4.0 của Sony mới bán ra ở châu Âu và có thể xuất hiện tại Việt Nam sau đó.

Thiên Minh