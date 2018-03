Cấu hình của LG Optimus Chic (E720) nhìn chug giống với mẫu Optimus One. Tuy vậy, thiết bị này được nhà sản xuất bổ sung và cải thiện thêm một số tính năng đi kèm. Camera của Chic có độ phân giải 5 Megapixel thay vì 3 "chấm" như ở Optimus One. Điều này giúp cho máy có khả năng quay video VGA với 30 khung hình/giây, thay vì 18 khung hình/giây như "đàn anh". Tuy vậy, pin đi kèm thiết bị trên chỉ có dung lượng là 1250mAh, kém hơn so với Optimus One. Hiện LG Optimus Chic (E720) được bán với giá là 428 USD (chưa bao gồm hợp đồng với nhà mạng)