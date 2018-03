Theo đại diện Saigonphone, các mẫu smartphone "ăn theo" sản phẩm của những hãng danh tiếng xuất hiện khá nhiều trên thị trường. Tuy nhiên đa phần những mẫu này chỉ thiết kế gần giống vẻ ngoài và dùng chất liệu rẻ tiền nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. Điều này làm giảm chất lượng sản phẩm, gia công bằng chất liệu không tốt cũng khiến phần ngoài của sản phẩm xuống cấp nhanh.

Để khắc phục tình trạng này, Saigonphone đã cho ra mắt sản phẩm 4S Retina New bền đẹp kèm mức giá rẻ. Được thiết kế theo mẫu iPhone, máy có khung viền bằng thép không rỉ chắc chắn, các phím bấm được gia công sắc nét. Hai mặt của 4S Retina New được làm bằng kính chống trầy cao cấp chứ không dùng nhựa. Máy dùng micro sim, màn hình IPS 3,5 inch độ phân giải 690 x 960 pixel cho hình ảnh sắc nét. 4S Retina New cũng được đánh giá là một trong những smartphone có màn hình đẹp nhất ở phân khúc smartphone giá rẻ.