Dưới đây là 10 tính năng mới được Apple ra mắt hôm qua tại WWDC 2011.

1. Hệ thống thông báo Notification mới.

Hệ thống notification là một trong những điểm nhấn cho iOS 5. Ảnh: Osxdaily.

Hệ thống notification (thông báo) của iOS hiện tại chỉ xuất hiện dưới dạng một thông báo, nếu tắt thông báo đó đi, người dùng sẽ không thể thấy lại được nữa.

Hệ điều hành iOS 5 mới sẽ gộp tất cả các thông báo cuộc gọi nhỡ, voicemail, tin nhắn, push notification từ App Store và các thông báo khác đến một màn hình trung tâm. Người dùng có thể truy cập từ bất kỳ màn hình nào bằng cách lướt tay xuống dưới, khi sử dụng xong có thể lướt tay ngược lại để trở về ứng dụng trước.

2. Ứng dụng đọc báo Newsstand.

Người dùng có thể mua báo, tạp chí qua các bìa bày bán trên Newsstand. Ảnh: Apple.

Đây là tính năng giúp người dùng đọc báo và tạp chí. Trong đó có các ấn phẩm nổi tiếng như National Geographic, Spin, Vanity Fair, The New York Times, Popular Mechanics, Wired hay The New Yorker.

Điểm nhấn của ứng dụng Newsstand là khi người sử dụng lựa chọn một đầu ấn phẩm nào đó, những thông tin và dữ liệu của nó sẽ được cập nhật ngầm đến thiết bị.

3. Twitter

Thông tin tài khoản Twitter của người dùng sẽ được chia sẻ trên các ứng dụng liên quan. Ảnh: Techcrunch.

Các hoạt động của iOS 5 được tích hợp mạng xã hội Twitter chặt chẽ. Khi người đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu của mình vào phần cài đặt, các thông tin được chia sẻ với tất cả các ứng dụng liên kết với Twitter.

Đối với ứng dụng Camera and Photo. Sau khi chụp ảnh, người dùng có thể chọn phím Share và “ Tweet” (chia sẻ) những thông tin của mình.

Ngoài ra Twitter cũng được sử dụng trong các ứng dụng khác như Safari, Youtube, Maps…

4. Safari Reader.

Người dùng có thể duyệt web bằng nhiều thẻ tab bằng ứng dụng Safari Reader. Ảnh: Teck.

Trình duyệt web mới của Apple sẽ có thêm tính năng Safari Reader giống như trên máy tính chạy Mac OS X. Người sử dụng có thể lướt web bằng nhiều thẻ (tab) khác nhau.

Tính năng Reading List cũng được bổ sung trong đợt cập nhật lần này. Reading List có chức năng tương tự như ứng dụng đánh dấu trang Instapaper hiện có trên iOS.

5. Ứng dụng nhắc việc Reminders.

Reminders được tích hợp GPS giúp quản lý việc sâu hơn. Ảnh: Apple.

Ngoài tính năng nhắc người dùng những việc phải làm, Reminders còn cho phép sử dụng thêm công cụ xác định địa điểm.

Ví dụ, nếu người sử dụng đặt lịch rằng phải thực hiện một cuộc gọi trước khi rời chỗ làm, ứng dụng Reminders sẽ nhắc họ làm việc đó ngay khi bước chân ra khỏi công sở.

6. Camera.

Người sử dụng có thể chụp ảnh bằng phím tăng âm lượng. Ảnh: Apple.

Trong iOS 5, người dùng không phải mở khóa thiết bị mà có thể khởi động camera bằng cách nhấn hai lần vào phím Home, chọn biểu tượng Camera vừa xuất hiện và dùng phím tăng giảm âm lương để chụp ảnh.

Ngoài ra, người sử dụng có thể khóa điểm lấy nét và độ phơi sáng bằng cách giữ tay vào một điểm trên ảnh. Ứng dụng Photo cũng giữ nguyên các tính năng như cắt hình, xoay hình, giảm hiệu ứng mắt đỏ và tự động chỉnh sửa của iPhoto.

7. Mail

Hệ thống Mail được tinh chỉnh bàn phím ảo để tiện sử dụng. Ảnh: Apple.

Ứng dụng Mail trong iOS 5 cho phép chỉnh sửa các kiểu chữ như đậm, nghiêng, gạch chân, căn sửa lùi dòng, đánh dấu, tìm kiếm văn bản cả trên điện thoại lẫn máy chủ. Thêm vào đó, hệ thống còn giúp người dùng truy cập vào từ điển tích hợp và di chuyển thông tin giữa các trường văn bản.

Đối với iPad, ứng dụng Mail còn được chỉnh sửa lại cách đặt bàn phím ảo. Người dùng có thể truy cập bàn phím ảo ở bất kỳ phía nào của máy.

Các khách hàng doanh nghiệp còn được hỗ trợ bởi ứng dụng S/MIME

8. Không phải kết nối với PC

Việc cập nhật phần mềm được thực hiện ngay trên các thiết bị chạy iOS mà không phải kết nối qua PC. Người dùng có thể tạo và xóa lịch, mail và các dữ liệu khác mà không phải thực hiện chúng trên máy tính Mac của mình.

9. Game Center

Game Center được tích hợp thêm các tính năng mạng xã hội. Ảnh: Cnet.

Ứng dụng Game Center được “trau chuốt” hơn với các tính năng mới như thêm ảnh vào hồ sơ, so sánh điểm chơi với bạn bè và cả quan sát bạn của bạn. Người chơi có thể gợi ý kết bạn và nhận “tư vấn” chọn game.

Hỗ trợ đối với game chơi theo lượt cũng được tích hợp thêm vào lõi của iOS vì vậy các nhà phát triển cũng không phải tạo thêm tính năng này trong trò chơi của mình nữa.

10. iMessage

Người dùng có thể dễ dàng truy cập ứng dụng bằng cách đưa tay lên phía trên màn hình. Ảnh: Apple.

iMessage là ứng dụng và dịch vụ nhắn tin mới của Apple. Các thiết bị như iPad hay iPod Touch có thể nhắn tin nhờ iMessage. Ứng dụng này còn cho phép đọc thông báo đã nhận tin. Giống như những ứng dụng nhắn tin nhanh khác, iMessage của “Quả táo” hiện thông báo khi người dùng kết thúc gõ phím. Tất cả các tin nhắn đều được gửi 3G hoặc WiFi và dữ liệu được mã hóa.

Hệ thống thông báo notification của iMessage nằm ở phía trên cùng của màn hình. Người dùng có thể truy cập ứng dụng dễ dàng từ đó. Dịch vụ trên cũng cho phép người sử dụng gửi ảnh và video.

Phiên bản hệ điều hành iOS 5 mới của Apple dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay.

Thanh Tùng