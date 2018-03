10 smartphone đẹp nhất 2012

Dưới đây là tổng hợp của Số Hóa về 10 smartphone có thiết kế đẹp nhất của năm:

iPhone 5

iPhone 5 được thiết kế lại với màn hình kích thước lớn hơn và thân máy mỏng hơn với vỏ làm bằng nhôm nguyên khối và nhẹ hơn thế hệ trước. Máy chạy hệ điều hành iOS 6 và sử dụng màn hình retina 4 inch, được trang bị chip xử lý lõi kép tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong có 3 phiên bản 16, 32 và 64 GB. Máy được trang bị camera độ phân giải 8 megapixel.

Samsung Galaxy S III

Smartphone đình đám năm nay của Samsung được thiết kế lại hoàn toàn mới với cảm hứng lấy từ thiên nhiên, vỏ máy được làm từ polycarbonate. Hiện nay ngoài 2 màu sắc ban đầu là trắng và xanh, S III còn có thêm màu đỏ. Sản phẩm của Samsung sử dụng màn hình Super AMOLED HD 4,8 inch, được trang bị chip xử lý lõi 4 tốc độ 1,5 GHz, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. S III chạy Android 4.1 và có camera 8 megapixel.

HTC One X

HTC One X là smartphone cao cấp nhất của năm của HTC. Sản phẩm có thiết kế nguyên khối với vỏ làm từ polycarbonate và có 2 màu đen - trắng. One X sử dụng màn hình Super LCD 2 kích thước 4,7 inch, độ phân giải HD. Máy được trang bị chip xử lý lõi tứ tốc độ 1,5 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong gồm 2 phiên bản 16 và 32 GB. One X chạy hệ điều hành Android 4.0 và được trang bị camera độ phân giải 8 megapixel.

Sony Xperia S

Xperia S là smartphone tiêu biểu cho thiết kế mới của Sony. Máy có vỏ được làm bằng polycarbonate với dải cảm ứng trong suốt có thể đổi màu độc đáo. Máy sử dụng màn hình 4,3 inch độ phân giải HD, được trang bị chip xử lý lõi kép tốc độ 1,5 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 32 GB. Xperia S chạy hệ điều hành Android 4.0 và được trang bị camera 12 megapixel.

LG Optimus 4X HD

Trong năm 2012, LG cũng làm mới thiết kế điện thoại của mình với dòng sản phẩm L-series với vỏ sau có vân giúp chống trầy xước và đường viền kim loại cho cảm giác cầm chắc tay hơn. LG 4X HD là đại diện tiêu biểu cho thiết kế này. Máy sử dụng màn hình True HD-IPS LCD 4,7 inch. Sản phẩm được trang bị chip xử lý lõi tứ tốc độ 1,5 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy chạy Android 4.0 và có camera độ phân giải 8 megapixel.

Huy Đức