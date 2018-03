Du nhập vào Việt Nam từ cách đây khoảng 5 năm, phong trào mod camera cho một số dòng điện thoại phổ thông của Sony Ericsson tới nay vẫn được ưa chuộng. Nhiều dân chơi ảnh bằng điện thoại Sony Ericsson tự hào bởi khả năng độc đáo này của máy.

Ảnh chụp sau khi mod camera trông chuyên nghiệp như máy DSLR. Ảnh: Trung Dũng chụp bằng K850.

"Mod" camera thực chất là thay đổi, hiệu chỉnh hệ thống file, cụ thể là trình điều khiển camdriver (driver camera), của chiếc điện thoại. Anh Dũng, "nick name" Trungdungk85 trên diễn đàn Se-cafe cho biết, điện thoại phổ thông của Sony Ericsson là mã nguồn mở, camera của máy được hoạt động bởi một file chứa một tổ hợp các đoạn code. File camdriver đó có tên dạng camdriver0.dat. Mỗi mẫu lại có một trình điều khiển riêng. Thành viên tên Công cùng sinh hoạt ở diễn đàn trên cho hay, khi một người lấy camdriver ra chỉnh sửa, anh ta đã thêm bớt tính năng và cách sử dụng của camera vào trong đó.

Những người tìm đến phương thức hiệu chỉnh camera trên điện thoại Sony Ericsson là do chưa hài lòng với bản camdriver mặc định hoặc muốn bổ sung thêm tuỳ chỉnh bằng tay (manual setting). Thông thường, khi "mod" máy ảnh điện thoại, dân chơi thường quan tâm tới các yếu tố như màu sắc, ánh sáng... và cân chỉnh sao cho chất lượng "tốt hơn" so với bản mặc định. Camdriver có thể là bản chỉnh tay hoặc tự động hoàn toàn. Một số điện thoại có những hiệu ứng rất đặc biệt sau khi được cài camdriver mới.

Bức ảnh dưới đây, tác giả sử dụng camdriver Raider trên C901 và đã chuyển dải màu xanh lục thành trắng đen ngay trên giao diện chụp ảnh. Trong hình, màu đỏ của chiếc chậu không bị ảnh hưởng, còn lại tất cả chuyển sang trắng đen. Với máy ảnh compact, việc đổi mầu cho ảnh như thế này thường được thực hiện thông qua các phần mềm như Photoshop.

Ảnh: Tô Thành Công, chụp bằng C901.

Mỗi người có một cảm nhận khác nhau, do đó, tính hơn kém giữa các bản camdriver chỉ là tương đối. Vì vậy, hiện có rất nhiều bản camdriver phục vụ cho mỗi mức độ thẩm mỹ của từng người. Có thể kể tới một số bản camdriver phổ biến trong giới chơi ảnh bằng điện thoại Sony Ericsson như Camera Driver 11.09 Release Candidate 3 dành cho K750, W800, W810, Raider Camera 6.6.4 cho K790/K800/K810, Cam chỉnh tay SuperShot (SS) v5.1 update 07/02/2010 dành cho K850...

Theo anh Công, người chơi có thể thực hiện "mod" camera điện thoại thông qua một số phần mềm phổ biến như Far Manager hoặc A2 Uploader. Far Manager là chương trình ra mắt đã lâu, phiên bản mới nhất của phần mềm này hỗ trợ hầu hết các mẫu máy Sony Ericsson hiện nay. Tuy nhiên, nhược điểm của Far Manager là giao diện DOS khó dùng. Trong khi đó, A2 Uploader có giao diện trực quan và dễ sử dụng hơn nhưng lại chỉ hỗ trợ cho các dòng A2 mới (được nhận biết bằng hai phím nhận và ngắt cuộc gọi).

Anh cho biết thêm, không phải điện thoại phổ thông nào của Sony Ericsson cũng có thể "mod" camerad được. Do đó, người sử dụng phải hết sức chú ý đến mẫu điện thoại mình sắp "vọc". Một số model không thể "mod" camera là W350, W380, J100, J110 , J120 , K200 , K205 , K220, W205, R300, R306, J132, K330, Yendo, Spiro, F305... Một số máy được Sony Ericsson đặt hàng của hãng khác như W395 của Sagem cũng không được Far Manager nhận dạng.

Một số ảnh chụp từ điện thoại Sony Ericsson đã được "mod" camera.

Xuân Ngọc