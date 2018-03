Thân máy cứng cáp với màu đen tuyền và viền đỏ ở camera. Vẫn dựa trên nền tảng hệ điều hành Android phiên bản Gingerbread 2.3, HTC trang bị cho EVO 3D lõi kép 1,2 GHz Qualcomm Snapdragon mạnh mẽ tăng cường khả năng xử lý các hiển thị 3D và các ứng dụng giải trí cấp cao. Chức năng camera ở mặt sau máy được trang bị thêm nút chụp ảnh riêng giúp bạn dễ dàng thao tác quay phim chụp ảnh mà không bị rung thay vì sử dụng bàn phím ảo. Kế bên phím bấm này là phím chuyển định dạng hình ảnh từ 2D sang 3D để người sử dụng tự do lựa chọn. Với HTC EVO 3D, khả năng sáng tác các đoạn phim hoặc hình ảnh 3D trở nên dễ dàng.

HTC còn tập trung thêm nhiều tính năng giải trí 3D cài sẵn trên máy cho người sử dụng trải nghiệm 3D với bộ phim “bom tấn” The Green Hornet hoặc game Spiderman, Need for Speed, Sim 3. Hơn nữa, với ứng dụng YouTube, người sử dụng còn thoải mái tìm kiếm các đoạn phim 3D với chất lượng hình ảnh sắc nét.

Ảnh dự thi: Niềm vui mùa lúa chín.

Vừa qua, HTC cùng diễn đàn HD Vietnam và Tinhte tổ chức cuộc thi “Hành trình EVO 3D”. Tại buổi trao giải, khán giả được thưởng thức bộ phim 3D ngắn "Phản" được quay bằng HTC EVO 3D với nhiều góc thú vị tạo cảm giác sống động và hồi hộp.

Khán giả xem bộ phim 3D “Phản” quay bằng HTC EVO 3D.

Thông số sản phẩm HTC EVO 3D:

Bộ vi xử lý Qualcomm 1,2 GHz Dual-Core Hệ điều hành Android với HTC Sense Bộ nhớ - Bộ nhớ trong: 1 GB

- RAM: 1 GB

- Thẻ nhớ micro SD 8 GB Kích thước 126 mm x 65 mm x 12,05 mm Trọng lượng 170 gam (với pin) Màn hình - Cảm ứng điện dung 3D 4,3 inch

- Độ phân giải qHD (540 x 960) Mạng HSPA/WCDMA: châu Âu, châu Á: 900/AWS/2100 MHz

Đa băng tần GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) Cảm biến - Cảm biến Gyro (Con quay hồi chuyển)

- La bàn số

- Cảm biến không gian gần

- Cảm biến ánh sáng

- Cảm biến chuyển động G-Sensor Kết nối - Jack cắm tai nghe 3,5 mm thông dụng

- Chuẩn Micro - USB tiêu chuẩn (5-pin micro-USB 2.0)

- Cổng Micro – USB với hỗ trợ kết nối chia sẻ phim ảnh chất lượng cao qua cáp USB hoặc HDMI

- Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n Máy ảnh Máy ảnh chính: máy ảnh kép: 5 Megapixel:

- Chụp ảnh 2D với độ phân giải lên đến 5MP

- Chụp ảnh 3D với độ phân giải lên đến 5MP

- Tự động lấy nét và đèn flash LED kép

Máy ảnh phụ:

- 1,3 mega pixel với chức năng lấy nét cố định

Quay phim HD:

- Quay phim 2D/3D với chất lượng lên đến 720p Pin Pin sạc Lithium-ion

Dung lượng: 1730 mAh Bộ nhớ Thẻ nhớ microSD (tương thích chuẩn SDHC 2.0, nâng cấp lên đến 32 GB)

(Nguồn: HTC)