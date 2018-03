Sản phẩm do Intel Việt Nam phối hợp cùng công ty TNHH Tin học Viễn thông Nhất Tiến Chung (thegioimaychu.vn) và Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng VDC Online cung cấp.

VDC đang sở hữu hệ thống hạ tầng mạng lớn tại Việt Nam với tổng dung lượng đi quốc tế năm 2010 đạt 85 Gbps. Hầu hết các tập đoàn lớn trong nước như Vietnam Airlines, Techcombank, Vietinbank… cùng nhiều tập đoàn đa quốc gia NTT, KDDI, BT, Singtel... đều chọn VDC là cung cấp các dịch vụ chính.

Data center.

Thế giới máy chủ cung cấp và hỗ trợ về kỹ thuật cũng như cung cấp các chứng từ hỗ trợ dự án như Certificate of Guarantee (Chứng thư đảm bảo của hãng), Certificate of Origin (Chứng nhận xuất xứ), Certificate of Quality (Chứng nhận chất lượng), Certificate Reseller Agency (Ủy quyền phân phối).

Các dòng máy chủ Lifecom E3 sử dụng công nghệ mới từ bộ xử lý Intel Xeon E3 với mã SandyBridge và các công nghệ hỗ trợ như ảo hóa, quản lý tiêu thụ điện năng thông minh, hỗ trợ bộ nhớ DDR3 với tính năng tự sửa lỗi (ECC). Ổ đĩa cứng chuyên dụng dành cho máy chủ với bộ nhớ đệm lên đến 64 MB cache sử dụng 2 bộ xử lý cùng các công nghệ chống sốc bảo vệ an toàn dữ liệu cho máy chủ.

Trung tâm dữ liệu (datacenter) của VDC được trang bị hệ thống điện dự phòng riêng biệt và hệ thống UPS hiện đại đảm bảo thời gian hoạt động máy chủ lên đến 99,99%, Hệ thống điều hòa luôn ở khoảng nhiệt độ 22±1 độ C, giúp cho máy chủ luôn hoạt động ổn định và nâng cao tuổi thọ.

Tủ Rack.

Ngoài ra khách hàng cuối còn được hưởng chế độ hỗ trợ Onsite Services của VDC Online kết hợp với Thế giới máy chủ. NTC là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có chứng nhận iASP – Intel Authorized Service Provider – của Intel. Với dịch vụ này, nếu máy chủ của khách hàng gặp sự cố, chỉ cần liên lạc cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm như tên sản phẩm, mã sản phẩm, ngày mua… cho bộ phận tiếp nhận. Trong vòng 8 giờ, kỹ sư sẽ đến tận nơi đặt máy chủ của khách hàng để tiếp nhận thiết bị và làm các thủ tục cần thiết. Dịch vụ bảo hành tận nơi tại Datacenter và tại địa chỉ khách hàng ở 2 Hà Nội và TP HCM.

Liên hệ: Phòng Kinh doanh dich vụ dữ liệu trực truyến – VDC Online tại nhà Internet Lô 2A, Làng quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy. Hà Nội. ĐT: 844-37930538 hoặc Hotline 0904883078 (Mr Thịnh – Email: phuthinh@vdc.com.vn – YM: thinh2p) Website: http://web.vnn.vn

Hỗ trợ kỹ thuật tại Datacenter VDC Online 24/24: 04.37931375

(Nguồn: Công ty TNHH Tin học Viễn thông Nhất Tiến Chung)