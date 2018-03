Mẫu laptop dòng Inspiron ra mắt năm nay mang đến thiết kế mỏng nhẹ đi kèm chip xử lý Core i thế hệ 8. So với phiên bản cũ, Intel Core i5-8250U tăng số lượng nhân tính toán xử lý lên gấp đôi với hiệu năng cao hơn người tiền nhiệm 40%.

Thiết kế

Inspiron 7370 sở hữu thiết kế tương đối tiệm cận dòng cao cấp của Dell như XPS 13 hay 15. Độ mỏng viền màn hình đạt 7 mm - so với XPS 13 là 5,2 mm. Ngoài ra, mẫu laptop tầm trung sử dụng chất liệu hợp kim nhôm nguyên khối liền mạch. Ngoài khả năng chống trầy xước, lớp vỏ hợp này còn đáp ứng yếu tố tản nhiệt (dạng thụ động).

Mẫu laptop tầm trung mới của Dell thể hiện sự thay đổi của hãng trong thiết kế sản phẩm, như dùng hợp kim nhôm, thu gọn viền màn hình.

Trang bị

Dù mỏng gọn, máy tính dòng Inspiron của Dell vẫn hỗ trợ các cổng giao tiếp phổ biến, bao gồm HDMI, USB 3.1, USB 3.1 type C, bộ đọc thẻ “3 trong 1”. Đặc biệt, kết nối USB type C còn hỗ trợ chuẩn USB PD 3.0 để cắm sạc laptop mà không phải quan tâm đến sự khác biệt về công suất cũng như khả năng đáp ứng của adapter. Đây được xem là giải pháp tiện dụng với người dùng thường xuyên di chuyển. Tính năng bảo mật bằng vân tay cũng được tích hợp trong nút nguồn, tương tự một số smartphone hiện nay.

Inspiron 7370 sở hữu nhiều cổng kết nối tiện dụng trong thân hình 'mảnh dẻ'.

Màn hình

Inspiron 7370 trang bị màn hình 13,3 inch độ phân giải Full HD, công nghệ IPS với góc nhìn rộng. Trong môi trường văn phòng, hình ảnh hiển thị sắc nét và đạt được sự đồng nhất màu sắc. Độ rộng dải màu, độ tương phản, mức độ sáng tối cũng như sắc xám và trắng hiển thị tách bạch.

Với chất lượng hiển thị tốt, 7370 mang lại những trải nghiệm lý tưởng khi xem phim, chơi game hay giải trí.

Hiệu năng tổng thể

Mặc dù nằm ở phân khúc tầm trung, nhưng Dell Inspiron 7370 năm nay được ưu ái hỗ trợ phần cứng mạnh mẽ. Sản phẩm trang bị bộ xử lý Intel Core i5-8250U mới nhất và trợ lực thêm bằng RAM 8GB. Về cơ bản, Core i5-8250U là một đại diện thuộc dòng sản phẩm Intel Kaby Lake-R được Intel nâng cấp từ người tiền nhiệm Core i5-7200U. Với Intel Core i5-8250U, số nhân xử lý cũng tăng lên 4 nhân 8 luồng, cho tốc độ xử lý các tác vụ cũng vượt trội hơn và thời lượng pin cũng dài hơn so với chip Kaby Lake cũ.

Thực tế trải nghiệm tại môi trường làm việc văn phòng, Dell Inspiron 7370 thừa sức đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí hằng ngày và chơi các tựa game tầm trung. Nhờ có ổ cứng SSD 256GB nên máy đáp ứng nhanh việc khởi động ứng dụng nặng, đòi hỏi nhiều tài nguyên. Bạn có thể mở hàng chục thẻ trình duyệt Chrome và nhiều ứng dụng làm việc cùng lúc không lo bị treo hay đứng máy.

Thời lượng pin, tản nhiệt

Thời lượng dùng pin thử nghiệm qua công cụ PCMark 8, máy chạy ở chế độ High Performance, độ sáng màn hình giảm xuống mức 40% tương đương khi dùng pin. Kết quả cho thấy thời gian sử dụng liên tục của máy vào khoảng 6 giờ 35 phút chỉ với một lần sạc pin.

Thử nghiệm cho thấy máy hoạt động hết công sức với độ ồn cao nhất đo được ở vị trí quạt làm mát là 57,6 deciben.

Về hiệu quả tản nhiệt trong môi trường khoảng 28 độ C cho thấy máy hoạt động êm khi chạy cùng lúc các ứng dụng văn phòng hoặc chơi các game đơn giản. Nhiệt độ CPU ghi nhận qua tiện ích HWMonitor dao động ở 36 độ C trong khi khu vực nóng nhất phía trên bàn phím là 30,2 độ C.

Trong phép thử 3DMark Stress test dùng kiểm thử tính ổn định của cấu hình và hiệu quả tản nhiệt. Độ ồn cao nhất đo được ở vị trí quạt làm mát là 57,6 decibel, tương đương độ ồn của máy lạnh ở cách khoảng 6m.

Sản phẩm hiện có mặt tại Việt Nam thông qua các đại lý của FPT Trading trên toàn quốc với giá tham khảo 25,49 triệu đồng. Chi tiết tham khảo tại website hoặc Facebook của FPT Trading.

Tuấn Anh