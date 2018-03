Đầu phát HD hết thời / Loạt TV 4K đời 2017 giá rẻ lên kệ

Nếu năm ngoái, người dùng TV 4K ở Việt Nam chỉ có vài lựa chọn nguồn phát nội dung 4K cùng số tiền bỏ ra cao ngất ngưởng, thấp cũng từ 6 đến 8 triệu đồng, còn cao hơn là từ 15 đến 20 triệu đồng; thì năm nay, thị trường đầu phát độ phân giải 4K đa dạng hơn nhiều. Giá bán cũng chia thành nhiều mức, từ vài triệu cho tới hàng chục triệu đồng.

Đầu phát 4K là các thiết bị cho phép phát phim ở độ phân giải 4K UltraHD qua ứng dụng trực tuyến hoặc từ nội dung lưu trữ trong ổ cứng.

Trong đó, phân khúc "bình dân" giá từ 1 đến 3 triệu đồng là đa dạng nhất với hàng chục mẫu khác nhau. Người dùng có những lựa chọn như Xiaomi Mi Box 4K, Himedia Q5 hay FPT Play Box... Đây đa phần là thiết bị chạy Android, hướng tới tính năng xem phim và nội dung online từ các dịch vụ trên Internet. Phân khúc tầm trung, giá cao hơn một chút, từ 3 đến 8 triệu đồng, là các model như Dune Solo 4K, Zappiti Duo 4K hay Popcorn Hour VTEN 4K. Mẫu mã không đa dạng bằng nhưng chúng từ những thương hiệu có tiếng, đã quen nhiều với người chơi HD lâu năm.

Những model cao cấp năm nay có giá từ 10 cho tới vài chục triệu đồng, thậm chí có mẫu đắt ngang với một chiếc TV cỡ lớn hay máy chiếu 4K. Ví dụ, Oppo UPD-205 đang được rao giá khoảng 40 triệu đồng hay Dune HD Duo 4K là gần 18 triệu đồng. Những sản phẩm này không chỉ được đánh giá cao ở khả năng trình chiếu phim ảnh 4K mà còn có thể kiêm nguồn phát nhạc số chất lượng cao cho các hệ thống âm thanh hi-end.

Anh Huy, chủ một hệ thống kinh doanh thiết bị nghe nhìn ở Đống Đa (Hà Nội) cho biết thị trường đầu phát mới bùng trở lại trong vòng một năm trở lại đây là nhờ sự phổ biến của TV 4K. Bán tốt nhất là phân khúc bình dân giá một vài triệu đồng. Cận Tết, cửa hàng anh có thể bán ra 10 đến 20 bộ mỗi ngày. Giá rẻ, chạy hệ điều hành Android với nhiều tính năng, dễ cài đặt thêm ứng dụng và trò chơi nên nhiều người lựa chọn, dù một số tính năng như xem phim online, duyệt web thường đã có sẵn trên TV 4K rồi.

Nhiều người dùng ở Việt Nam vẫn thích sử dụng một đầu phát riêng biệt để xem phim, giải trí, dù TV 4K giờ đã được tích hợp nhiều tính năng.

Giá bán của đầu phát 4K rẻ đi nhiều so với trước là do sự xuất hiện của các thiết bị TV Box. Phân khúc bình dân tầm 1 đến 3 triệu đồng trên thị trường hiện nay có thể chia thành 2 nhóm sản phẩm chính: một là các sản phẩm thương hiệu Trung Quốc chạy hệ điều hành Android thường được gọi là Android Box như Mi Box, Minix, HiMedia... còn lại là các sản phẩm TV Box do các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình hay Internet ở Việt Nam cung cấp như Play Box, Clip TV hay OnTV...

Sự khác nhau nằm ở nội dung và chi phí sử dụng khi Android Box có thể cài đặt được cài đặt sẵn các chương trình để xem miễn phí. TV Box giá bán rẻ hơn khi có loại chỉ hơn 1 triệu đồng, nhưng để sử dụng thường phải kèm gói cước với nội dung có bản quyền. Người dùng có thể phải bỏ ra khoảng 500.000 đồng cho một năm xem phim hoặc 15.000 đến 30.000 khi thuê một bộ phim. Đổi lại, tốc độ và chất lượng khi xem online ổn định hơn so với miễn phí.

Ngoài sự nở rộ của nhóm sản phẩm giá rẻ, thị trường đầu phát 4K ở Việt Nam cũng cho thấy dấu hiệu nhộn nhịp trở lại khi đầu phát HD được coi là hết thời. Ngoài việc TV 4K dần phổ biến, lý do quan trọng còn ở nguồn phim. Hầu hết các bộ phim mới ra trong vòng 2 năm trở lại đây đều đã có định dạng đạt chuẩn 4K thay vì Full HD. Bên cạnh đó, việc đĩa phim 4K Blu-ray đã bị bẻ khoá và người dùng có thể sao chép file phim lên ổ cứng cũng khiến cho đầu phát 4K được người dùng ưa chuộng như đầu phát HD trước kia.

Tuấn Anh