Điểm thú vị đầu tiên đáng nhắc đến ở P20 Pro là AI. Việc sở hữu vi xử lý tích hợp trí tuệ nhân tạo Kirin 970 đã đem lại nhiều mới lạ khi chụp hình trên. Chỉ cần đưa điện thoại lên, ngắm vào mỗi khung hình, Huawei P20 Pro sẽ tự động thiết lập chế độ phù hợp hay điều chỉnh màu sắc, thông số chụp thế nào cho phù hợp.

Video tính năng nhận diện ngữ cảnh ở camera AI của Huawei

Ví dụ ngắm vào một ai đó, camera sẽ tự động chuyển sang chế độ chụp chân dung, bật tính năng xoá phông và mở chế độ làm đẹp khuôn mặt... Còn nếu đưa máy lên chụp cảnh ngoài trời, máy lại tự nhận diện bầu trời và tăng thêm sắc thái xanh khiến cho bức hình sống động hơn. Thậm chí, khi chụp một bức hình có chứa văn bản, camera còn tự động chuyển sang chế độ chụp tài liệu để tăng cường chi tiết, ảnh sau khi chụp dù nghiêng ngả cũng được tự động điều chỉnh, cắt gọt lại cho phẳng...



Có tất cả 19 ngữ cảnh khác nhau mà camera AI của Huawei có thể nhận diện bao gồm: mèo, đồ ăn, chụp nhóm, màu sắc tự nhiên, cận cảnh, ban đêm, văn bản, cây xanh, chân dung, chó, pháo hoa, bầu trời, hoa, sân khấu, tài liệu, hoàng hôn, tuyết, thác nước và bãi biển. Dù chưa phải quá lớn, số lượng này đã giúp người dùng thông thường có được những tấm hình chụp bằng điện thoại đẹp và nhanh hơn.



AI của Huawei còn giúp ích cho những người chụp hình chuyên nghiệp trên điện thoại, như tự động gợi ý bố cục, tránh cho khung hình bị nghiêng ngả khi chụp hay chống và khử rung động, dễ dàng chụp ảnh phơi sáng lên tới 4 giây ngay cả khi cầm tay, không cần đến chân máy Tripod.



Là smartphone đầu tiên sở hữu hệ thống camera 3 ống kính, khả năng chụp hình trên Huawei P20 Pro không chỉ tốt mà còn linh hoạt hơn nhiều smartphone khác. Ưu điểm đầu tiên ở hệ thống camera mới lạ này là khả năng zoom, nếu như ở iPhone X hay Galaxy S9, camera chỉ hỗ trợ zoom quang học 2x thì ở P20 Pro là 3x nhờ camera thứ hai, 8 megapixel có tiêu cự 80 mm, được đặt ngay cạnh camera chính tiêu cự 27 mm.



Cộng với việc cảm biến có độ phân giải lên tới 40 megapixel, thuộc hàng cao nhất trên smartphone hiện nay, P20 Pro còn có thêm một chế độ zoom nữa là 5X Hybrid. Nhờ thế, người dùng có thể dễ dàng chụp được các hình ảnh từ rất xa mà vẫn đảm bảo được rõ nét, điều mà hầu như không điện thoại nào hiện giờ có thể làm tốt được.

Với hệ thống camera 3 ống kính, P20 Pro cũng được tích hợp chế độ chụp chân dung với hiệu ứng xoá phông. Nhưng khác với iPhone X hay Galaxy S9, tính năng chụp chân dung ở smartphone của Huawei có thể sử dụng được ở cả tiêu cự tiêu chuẩn 1x lẫn tiêu cự tele 3x.

Khả năng zoom linh hoạt nhờ hệ thống 3 camera trên P20 Pro.



Giá trị thứ hai mà hệ thống camera 3 ống kính độc đáo của P20 Pro đem lại là độ chi tiết cao và khả năng chụp thiếu sáng ấn tượng, nhờ vào camera thứ ba có độ phân giải 20 megapixel nhưng chỉ đảm nhiệm duy nhất việc chụp đen trắng.

Không giống như cảm biến màu RGB trên camera đầu tiên độ phân giải 40 megapixel , cảm biến đơn sắc có khả năng thu lại tất cả ánh sáng đến mỗi điểm ảnh, bất kể ánh sáng màu gì, đồng thời nó có độ nhạy sáng cao gấp 3 lần so với cảm biến màu thông thường. Sự khác biệt rõ rệt mà camera của P20 Pro đem lại so với các mẫu P series thế hệ trước là khả năng chụp hình thiếu sáng. Chế độ chụp đem Nightmode hoạt động hiệu quả. Hình ảnh chụp được có được độ chi tiết cao, ít nhiễu và sáng rõ ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.



Dù có mức giá gần 20 triệu đồng, Huawei P20 Pro vẫn cho thấy giá trị cao với camera. Xét về thông số kỹ thuật, đây là model có camera thuộc hàng "khủng" nhất trên thị trường. Với kích thước 1/1,7 inch, đây là smartphone sở hữu cảm biến máy ảnh lớn nhất. Kích thước mỗi điểm ảnh trên camera chính cũng lên tới 1,55 micromet, lớn hơn tới 22% so với Galaxy S9 và S9+.

Thậm chí, nếu xét tới ISO, Huawei P20 Pro còn không hề thua kém máy ảnh và vượt xa thông số trên điện thoại cao cấp ngày nay khi hỗ trợ ISO lên tới 102.400 thay vì mức 800 hay 1.600 thường thấy.

Smartphone mới của Huawei gây ấn tượng khi chụp thiếu sáng.

Một chi tiết ấn tượng mà nhiều người bị quên và Huawei cũng ít nhắc đến nhiều ở P20 Pro là việc máy có camera trước lên tới 24 megapixel, thể hiện khả năng selfie rất tốt khi đem lại các tấm hình chân dung có độ nét cao. Dù chỉ là camera đơn, nó vẫn có thể chụp hình xoá phông.

Thông số ấn tượng cùng với sự kết hợp từ trí tuệ nhân tạo AI của Huawei, tính năng chụp hình đa dạng từ cơ bản cho tới chuyên nghiệp, P20 Pro xứng đáng là smartphone có camera nổi bật trên thị trường hiện nay.

Bộ ảnh chụp từ Huawei P20 Pro

Mai Thương