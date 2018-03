Cuối tuần trước, một ngày sau khi bắt đầu được bán ra ở thị trường xách tay trong nước, giá iPhone 8 phiên bản thấp nhất vẫn còn ở mức 21 đến 23 triệu đồng.

Tới đầu tuần này, ba ngày sau khi xuất hiện, hầu hết các cửa hàng ở Hà Nội và TP HCM đều đã hạ giá của iPhone 8 64 GB xuống, thậm chí có nơi đưa ra mức giá 19,7 triệu đồng. Mức này chỉ còn chênh lệch khoảng 300.000 đồng với giá niêm yết iPhone 8 tại Singapore. Mua iPhone 8 ở Việt Nam giờ đã rẻ hơn mua ở Trung Quốc và nhiều nước châu Âu.

Dù vậy, giá iPhone 8 bản 256 GB cùng với iPhone 8 Plus vẫn ở mức trên 20 triệu đồng. Trong sáng 25/9, giá của 8 Plus 64 GB và 256 GB tại một số cửa hàng ở Hà Nội lần lượt khoảng 22,3 và 26,5 triệu đồng, cao hơn iPhone 7 Plus 4 triệu đồng. Còn iPhone 8 bản 256 GB là gần 23 triệu đồng.

Nguồn hàng về nhiều và không khan hiếm như các đời iPhone trước là lý do khiến cho iPhone 8 ở Việt Nam năm nay hạ nhiệt nhanh. Ngay từ trước khi Apple mở bán trên thế giới, nhiều cửa hàng trong nước đã có sẵn máy để giao.

Theo đại diện hệ thống iShop (Hà Nội), dù lượng đặt mua trước chỉ bằng 1/3 so với iPhone 7 năm ngoái, thực tế sức tiêu thụ của iPhone 8 vẫn ngang các đời trước. Năm nay, mọi người đều đợi hàng về mới mua thay vì đặt trước giữ chỗ vì thực tế độ "hot" của iPhone 8 và 8 Plus thấp, bị ảnh hưởng từ iPhone X.

Một số hệ thống và cửa hàng khác cũng chia sẻ, doanh số bán iPhone 8 và 8 Plus tăng dần so với ngày đầu tiên. Máy nhập về lớn, giá giảm là nguyên nhân kích cầu. Hầu hết thị trường xung quanh Việt Nam như Singapore, Hong Kong thậm chí cả Trung Quốc đều sẵn hàng.

Tuy nhiên, iPhone 8 và 8 Plus xách tay những ngày đầu vẫn có hiện tượng chênh lệch giá giữa các màu sắc. Tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội, màu vàng có giá bán ra cao hơn màu đen xám và bạc khoảng 200.000 - 400.000 đồng. Trong khi đó ở thị trường TP HCM, giá của màu vàng lại thấp hơn hai màu kia khoảng vài trăm nghìn đồng.

Theo thống kê từ hệ thống ShopDunk (Hà Nội), trong số iPhone mới, 8 Plus bản 256 GB đang là model bán chạy nhất, dù đắt nhất (26,5 triệu đồng). Người mua iPhone 8 và 8 Plus năm nay chuộng màu vàng Gold, thay vì màu đen xám như iPhone 7 và 7 Plus năm ngoái.

Tuấn Anh