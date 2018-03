Bên cạnh ưu thế thiết kế mỏng nhẹ, thanh thoát; bộ vi xử lý Intel Core i thế hệ thứ 3 thông minh vượt trội cùng các trang bị tiện lợi như: ổ cứng SSD, RAM 4GB, đồ họa tích hợp Intel HD 4000… thì chiếc Acer Aspire S7-391 còn thu hút người dùng bởi công nghệ “chạm” đầy ấn tượng. Với màn hình cảm ứng đa điểm CineCrystal LED-backlit Full HD 1080p (1.920 x 1.080 pixel) sản phẩm đưa người dùng vào thế giới công nghệ chỉ bằng một cái chạm tay nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Với công nghệ Acer Green Instant On, cả Ultrabook Aspire S7 và S3 đều có khả năng “khởi động tức thời” và kéo dài tuổi thọ của pin lâu hơn. Máy cho phép khởi động nhanh và “thức giấc” chỉ trong 1,5 giây ở chế độ “sleep”. Công nghệ Acer Instant Connect giúp người dùng “kết nối lập tức” với Internet trong vòng 2,5 giây, nhanh gấp 4 lần so với thông thường. Ngoài ra, máy còn được tích hợp bộ vi xử lý Intel Core i thế hệ 3 mạnh mẽ và tiết kiệm điện năng cho phép người dùng xử lý tác vụ và giải trí tiện lợi.

Là máy tính bảng nhưng lại có tính năng của một chiếc PC, Acer Iconia W510/W511 nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và cháy hàng trong thời gian ngắn. Máy được trang bị màn hình cảm ứng 10,1 inch, bảo vệ bởi lớp kính cường lực Gorilla Glass 2. Bạn có thể lướt tay trên màn hình như một chiếc máy tính bảng thông thường hoặc gõ trên bàn phím như một chiếc laptop. Khi cần chia sẻ thông tin hoặc thuyết trình, bạn chỉ cần nhẹ, màn hình có thể xoay lên đến 295 độ. Đặc biệt, Iconia W511 với hỗ trợ kết nối 3G sẽ thu hẹp mọi khoảng cách về không gian và thời gian, mang lại cho người dùng những trải nghiệm công nghệ thú vị.

Acer áp dụng chương trình “Tháng 3 may mắn, mua một được nhiều hơn”. Theo đó, khi mua bất kỳ máy tính nào thuộc dòng ultrabook Aspire S7 và S3, bạn sẽ được tặng ngay bao da thời trang để bảo vệ chiếc máy của mình. Nếu mua máy tính bảng Iconia W510/ W511, bạn sẽ được nhận ngay chiếc HDD 500GB trị giá 1,5 triệu đồng.

Ngoài ra, khi mua bất kỳ sản phẩm máy tính xách tay hay máy tính bảng của Acer với bộ vi xử lý Intel Core i3 trở lên và kích hoạt bảo hành điện tử tại http://dangky.acer.com.vn/newreg/, khách hàng sẽ có cơ hội rút thăm may mắn để nhận những phần quà gồm 3 chiếc Iconia W510 với giá 16.990.000 đồng, 13 LCD S200HL với giá 2,4 triệu đồng và 23 HDD 1TB với giá 2,2 triệu đồng.

Cùng với cơ hội rút thăm may mắn, khách hàng còn được tặng thẻ Smilescard Acer để tích lũy điểm và đổi điểm sử dụng cho những lần chi tiêu tiếp theo. Đặc biệt, 10% điểm tích lũy của khách hàng sẽ được tự động chuyển vào quỹ: Operation Smile, Kids with Cancer và Live to Love để làm từ thiện.

Xem thông tin chi tiết chương trình tại website: http://www.acer.com.vn/ac/vi/VN/content/promotion/

(Nguồn: Acer)