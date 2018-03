Nhất Tiến Chung hỗ trợ đối tác là các doanh nghiệp tích hợp hệ thống (SI), reseller các chứng từ do chính Cisco cung cấp trong việc phát triển dự án bao gồm: Certificate of Guarantee (chứng thư đảm bảo của hãng), Certificate of Origin (chứng nhận xuất xứ), Certificate of Quality (chứng nhận chất lượng), Certificate Reseller Agency (ủy quyền phân phối).

Hệ thống điện toán hợp nhất của Cisco (UCS) được xây dựng dựa trên nền tảng kết hợp điện toán, mạng, truy cập lưu trữ, ảo hóa vào một hệ thống tích hợp. Cisco UCS được thiết kế nhằm giảm chi phí sở hữu (TCO) và tăng tính linh hoạt trong kinh doanh phục vụ tối ưu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp hosting và datacenter.

Từ ngày 20/7 đến 30/9, Công ty TNHH tin học viễn thông Nhất Tiến Chung tặng kèm iPad 2 cho 20 máy chủ đầu tiên được bán ra. Khách hàng sẽ được trả thưởng vào cuối mỗi tháng dựa trên hóa đơn xuất hàng từ Nhất Tiến Chung.

