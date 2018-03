Mặc dù phiên bản tiếp theo của dòng sản phẩm Note ra mắt đêm nay mang nhiều điểm tương đồng với những gì đã hé lộ trước đó, những thông tin và hình ảnh mới nhất về sản phẩm còn ấn tượng hơn thế.

Màn hình vô cực

Màn hình vô cực 6,3 inch. Ảnh: The Verge.

Galaxy Note8 có màn hình lớn nhất trong dòng sản phẩm Note, 6,3 inch, nhưng lại rất thoải mái khi cầm bằng một tay do chiều ngang của máy rất vừa tay người dùng. Mục đích của Samsung khi trang bị kích thước thuôn dài cho sản phẩm (162,5 x 74,8 x 8,6 mm) và màn hình vô cực Infinity Display Quad HD+ Super AMOLED là cho phép người dùng xem nhiều hơn và cuộn ít hơn.

Ngoài ra, thay vì tính năng Multi Windows hỗ trợ người dùng sử dụng đa nhiệm nhiều cửa sổ khác nhau ở những thế hệ Note trước, Galaxy Note8 được trang bị App Pair cho phép tạo các cặp ứng dụng tùy chỉnh trên màn hình cạnh để nhanh chóng khởi động hai ứng dụng cùng lúc trên 2 cửa sổ riêng biệt một cách dễ dàng. Bạn có thể vừa xem video vừa nhắn tin cho bạn bè hoặc tham gia một cuộc họp qua điện thoại đồng thời mở tất cả các dữ liệu và nội dung cuộc họp.

Bút S Pen mới

Bút S Pen được nâng cấp lớn. Ảnh: The Verge.

Kể từ khi được giới thiệu, bút S Pen là một trong những tính năng đặc trưng của dòng Note. Với Galaxy Note8, S Pen có đầu bút mảnh hơn, cải thiện độ nhạy và các tính năng cho phép người dùng thể hiện mình theo những cách trước đây chưa có chiếc bút stylus hoặc điện thoại thông minh nào làm được.

Khi việc giao tiếp bằng văn bản không thể thể hiện hết ý tưởng của người viết, tin nhắn động Live Message sẽ hỗ trợ. Note8 có thể chia sẻ tin nhắn văn bản động hoặc bản vẽ trên các nền tảng hỗ trợ ảnh động GIF (AGIF).

Màn hình luôn hiển thị Always On Display vốn cho phép người dùng Galaxy đọc được các thông báo mà không cần mở khóa điện thoại, với Galaxy Note8, điều ấy thậm chí còn được thực hiện nhanh hơn. Bạn có thể ghi chú trên màn hình khóa lên đến 100 trang ngay cả khi Spen đã rút ra khỏi điện thoại, ghim ghi chú vào màn hình Always On Display và chỉnh sửa trực tiếp từ Always On Display.

Tính năng Dịch thuật cải tiến của S Pen còn dịch không chỉ các từ riêng lẻ mà cả câu hoàn chỉnh với 71 ngôn ngữ khác nhau, ngay cả chuyển đổi các đơn vị đo lường hoặc ngoại tệ.

Camera kép chống rung quang học

Galaxy Note8 được trang bị camera kép 12 megapixel phía sau với tính năng chống rung quang học (OIS) trên cả ống kính góc rộng và ống kính tele.

Để chụp ảnh tốt hơn, tính năng Xóa phông chủ động (Live Focus) cho phép bạn kiểm soát độ sâu của ảnh chụp (xóa phông với các cấp độ khác nhau) bằng cách điều chỉnh hiệu ứng bokeh trước hoặc sau khi chụp ảnh.

Với chế độ chụp kép Dual Capture, cả hai máy ảnh sau sẽ chụp hai bức ảnh đồng thời và cho phép bạn lưu cả hai bức ảnh, một bức chụp cận cảnh từ ống kính tele và một bức chụp góc rộng cho thấy toàn bộ khung cảnh nền.

Ống kính góc rộng với cảm biến Dual Pixel và chức năng tự động lấy nét nhanh Auto Focus có thể chụp những bức ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Galaxy Note8 cũng được trang bị camera trước tự động lấy nét 8 megapixel cho những người có nhu cầu selfie hoặc thoại qua video.

Tính năng kháng nước

Cách đây 4 năm, Samsung giới thiệu thiết bị Galaxy đầu tiên có khả năng kháng nước. Và hiện nay, Note8 có thể dùng được ở bất kỳ nơi nào nhờ chuẩn IP684, ngay cả khi thiết bị và S Pen dính nước và bụi, thậm chí cả việc viết lên trên màn hình hiển thị bị ướt.

Sạc nhanh không dây

Hai năm trước, Samsung đã giới thiệu thiết bị Galaxy đầu tiên có tính năng sạc không dây. Tới nay, Galaxy Note8 tiếp tục hỗ trợ các tính năng sạc không dây tiên tiến nhất.

Nhiều phương pháp bảo mật

Galaxy Note8 cung cấp tùy chọn xác thực sinh trắc học - bao gồm quét mống mắt và vân tay. Samsung Knox cung cấp bảo mật theo tiêu chuẩn quốc phòng ở cả phần cứng và phần mềm với Secure Folder, giúp lưu giữ dữ liệu cá nhân và tài liệu công việc.

Cấu hình

Bộ nhớ RAM 6GB, bộ xử lý 10nm và bộ nhớ có khả năng mở rộng (lên đến 256GB).

Pin

Pin 3.300 mAh của Galaxy Note8 đã trải qua quy trình kiểm tra an toàn pin 8 điểm của Samsung – một điều lệ khắt khe nhất trong ngành.

Các trải nghiệm di động sáng tạo

Samsung DeX cho phép trải nghiệm máy tính để bàn qua điện thoại. Cụ thể, bạn có thể lưu trữ các tệp trên thiết bị, thực hiện công việc khi đang di chuyển và sử dụng Samsung DeX khi bạn cần một màn hình lớn hơn.

Trợ lý ảo Bixby sẽ học thói quen sử dụng điện thoại của người dùng và không ngừng được cải thiện.

Galaxy Note8 sẽ được bán từ giữa tháng 9 với các màu Midnight Black (đen huyền bí), Orchid Gray (tím khói), Maple Gold (vàng hổ phách) và Deepsea Blue (xanh biển).

Thông số kỹ thuật