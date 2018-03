Công ty mới thành lập 3DV Systems của Israel vừa thiết kế một loại camera không chỉ "thấy" được đối tượng mà còn đánh giá khoảng cách của nó so với ống kính dưới dạng các bóng màu xám. Ở hình này, do bàn tay gần máy ảnh hơn so với cơ thể nên nó có bóng sáng hơn.

Các bóng đèn diode laser quanh camera được dùng để đánh giá khoảng cách này và nhờ đó, người sử dụng di chuyển trong căn phòng, chơi game... có cảm giác thực hơn.

Một trò chơi đấm bốc mẫu cho phép người ta đánh túi khí bằng nắm đấm. Chỗ tay đấm vào được camera chụp lại trên màn hình bằng cử động của người chơi.

3DV Systems hy vọng sẽ đưa thiết bị ra thị trường với chức năng là điều khiển chơi game hoặc thiết bị ngoại vi cho PC vào nửa cuối năm sau.

Việt Toàn (theo CNet)