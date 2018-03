Các dòng máy chủ do NTC cung cấp được trang bị dòng HDD chuyên dùng của WD RE4 Enterprise 64MB Cache. Bản thân HDD sử dụng bộ xử lý kép tăng khả năng đáp ứng dữ liệu gần như tức thời... Có thể chọn lựa dòng ổ cứng mới Seagate Constellation ES SATA 6Gb/s 7200rpm 64MB 500/1000/2000-GB... đảm bảo an toàn, hiệu suất hoạt động cao cho doanh nghiệp khi dùng cho các máy chủ (server) Email, firewall, lưu trữ Database, máy chủ giám sát video, và các máy chủ đòi hỏi các ứng dụng chuyên sâu khác... Ngoài ra, các dòng mày này sử dụng bộ nhớ RAM DDR3 ECC 1333/1066 tốc độ truy suất cao, có chức năng tự sửa lỗi.

Các dòng máy chủ Supermicro X9 sử dụng công nghệ Sandy Bridge.

Từ 10 đến 31/7, Nhất Tiến Chung (NTC) có chương trình “Nhận máy chủ -Trao giải pháp”. Theo đó, khi mua các dòng máy chủ Supermicro, LifeCom, Intel Inside... có bộ vi xử lý X3440, E3-1220, E3-1230, E5606, E5620 khách hàng sẽ được tặng gói giải pháp phần cứng và phần mềm gồm: Một kit 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC RDIMMs/UDIMMs (PC3 10666); Symc Protection Suite Small Business Edition 3.0 En Cd 1 Pack System Builder Essential 12 Months (3 trong 1); E-mail Enterprise.

Bộ giải pháp bảo mật Symantec.

Symantec Endpoint Protection cung cấp giải pháp bảo mật tích hợp bảo vệ hệ thống chống lại sự tấn công và virus, giúp máy chủ an toàn hơn trong môi trường mạng.

Mail Security for Microsoft Exchange: Việc bảo mật hệ thống mail cho các doanh nghiệp trở nên cần thiết vì hằng ngày thư rác (spam mail) có thể làm tràn ngập hộp thư dẫn đến sự trì trệ trong công việc ảnh hưởng xấu đến năng suất của công ty. Ngoài ra, còn có hiện tượng lợi dụng thư rác hay thư hợp pháp để thực hiện tấn công DoS, hay đánh cắp các thông tin cá nhân, có thể lợi dụng các thông tin này thực hiện các giao dịch ngoài ý muốn.

Backup Exec System Recovery Desktop Edition: Symantec Backup Exec System Recovery tổng hợp tốc độ và độ tin cậy cho tính năng khôi phục hệ thống dùng đĩa của Windows với khả năng phục hồi phần cứng không tương thích.

E-mail Enterprise: Hỗ trợ doanh nghiệp e-mail dưới dạng tennv@tencongty trên nền tảng Google aps mang tính bảo mật cao. Giải pháp này hỗ trợ hầu hết các client e-mail như Microsoft Outlook, Outlook Express.

Tất cả các sản phẩm trên được hưởng chế độ bảo hành onsite service.Với dịch vụ này, nếu máy chủ gặp sự cố, khách hàng chỉ cần liên lạc với công ty và cung cấp đầy đủ thông tin như tên, mã sản phẩm, ngày mua… cho bộ phận tiếp nhận, trong vòng 8 giờ đồng hồ, kỹ sư sẽ đến tận nơi đặt máy chủ của khách hàng để tiếp nhận thiết bị và làm các thủ tục cần thiết. Dịch vụ bảo hành tận nơi được triển khai tại 2 thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM.

Công ty TNHH Tin Học Viễn Thông Nhất Tiến Chung (NTC) cam kết hỗ trợ đối tác là các doanh nghiệp tích hợp hệ thống (SI), reseller trong việc phát triển dự án: Certificate of Guarantee (Chứng thư đảm bảo của hãng), Certificate of Origin (Chứng nhận xuất xứ), Certificate of Quality (Chứng nhận chất lượng), Certificate Reseller Agency (Ủy quyền phân phối) …

