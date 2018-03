Hôm qua 30/1, Asanzo đã chính thức giới thiệu hai sản phẩm điện thoại thông minh mới của mình là Asanzo S2 và S3, cùng gương mặt đại diện cho hai dòng sản phẩm này là nam ca sĩ Quang Hà.

"Là người Việt Nam, tôi luôn luôn hưởng ứng và tích cực mong mọi người dùng hàng Việt", Quang Hà chia sẻ.

Ca sĩ Quang Hà làm đại diện hình ảnh cho hai smartphone mới của Asanzo.

Nam ca sĩ này cho biết bản thân các đồ dùng trong gia đình anh hầu hết cũng là sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, từ TV, đồ gia dụng như máy đun nước... Do đó khi khi nhận lời mời làm đại sứ từ một thương hiệu Việt, anh đã không do dự gật đầu.

"Hiện nay Hà đang dùng TV của Asanzo, rất thích sự hiện đại, thông minh của nó. Mà điều quan trọng là giá thành rất rẻ, 55 inch với giá chỉ 10 triệu đồng. Tôi nghĩ hàng Việt Nam hoàn toàn có quyền cạnh tranh với các sản phẩm khác như của Hàn Quốc, Nhật Bản... Mong rằng trong tương lai các sản phẩm của hãng có thể xuất khẩu ra nước ngoài", anh nói.

Đánh giá riêng về chiếc Asanzo S3 mới, nam ca sĩ cho biết anh rất ấn tượng về khả năng chụp ảnh, đặc biệt là selfie đẹp của thiết bị. Bên cạnh đó mức giá của nó cũng khiến anh bất ngờ. Còn dung lượng pin lớn tới 3.900 mAh của Asanzo S2 cũng gây được ấn tượng đặc biệt với anh. Quang Hà cho biết anh luôn muốn các sản phẩm hàng Việt chất lượng tốt như của Asanzo có thể tới tay những khán giả của mình, cũng như mọi người dân trong nước.

"Mong rằng ai ai cũng dùng hàng Việt giống như Hà đang sử dụng", ca sĩ Quang Hà chia sẻ.

"Dù mua các điện thoại đắt tiền, không phải ai cũng có thể sử dụng hết các chức năng. Hai chiếc smartrphone mới của Asanzo có giá tốt, đáp ứng đủ các nhu cầu tiêu chuẩn, dễ sử dụng nên ai cũng có thể tiếp cận từ người có tiền cho tới bà con ở vùng nông thôn, những người có điều kiện khó khăn nay cũng có cơ hội dùng điện thoại thông minh", nam ca sĩ nói.

Quang Hà tên thật Vũ Hoàng Hà, sinh năm 1981. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ với giọng hát trầm ấm và phong cách sôi động trẻ trung. Quang Hà nổi danh qua các ca khúc như Cô bé mắt nai, Những ngọn nến trong đêm, Trăm năm không quên và Ngỡ.

Asanzo S2 và S3 là bộ đôi smartphone nằm trong chiến lược tung ra 6 model smartphone trong năm 2018 của Asanzo. Cả hai model thuộc dòng sản phẩm S series với vỏ kim loại và màn hình cong 2,5D với kích thước màn hình 5 inch sử dụng tấm nền IPS độ phân giải HD.

Điểm khác biệt nằm ở phần cứng, trong đó, S2 sử dụng chip MediaTek 4 nhân MT6580A, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera trước và sau đều có độ phân giải 5 megapixel. Pin của máy có dung lượng 3.800 mAh. S2 có giá 1,95 triệu đồng.

Còn mẫu S3 sử dụng chip MediaTek 6737 4 nhân, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB. Camera trước và sau có độ phân giải 8 megapixel, pin dung lượng 2.500 mAh. S3 được bán với giá 2,45 triệu đồng. Cả hai đều chạy Android 7 với giao diện mới của Asanzo đơn giản hơn. Hai máy đều hỗ trợ 2 sim 2 sóng, tuy nhiên, S3 có kết nối 4G còn S2 là 3G.