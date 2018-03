Công nghệ AVR (Automatic Voltage Regulation) chỉ có ở các dòng Back-UPS RS, khi xảy ra thay đổi về điện áp đầu vào, máy tính vẫn tiếp tục làm việc không gián đoạn, chỉ sử dụng đến nguồn điện dự phòng từ ắc quy khi thật cần thiết, từ đó giúp tiết kiệm năng lượng để đáp ứng tốt nhất trong thời gian nguồn điện lưới bị mất.

Cơ hội nhận được quà tặng là APC USB 4 GB.

Khả năng “bảo vệ” của sản phẩm bộ lưu điện APC Back-UPS bao gồm một hệ thống chuyển mạch tự động, thay thế một chiếc cầu chì truyền thống, tránh cho bộ lưu điện tình trạng quá tải. Hệ thống đèn LED báo tình trạng hoạt động hay lượng điện còn lưu trữ. Ổ cắm chống sốc điện ngăn chặn sự phá hủy do sét lan truyền trên đường dây điện thoại và mạng lưới.

Mỗi bộ lưu điện Back UPS đều mang đến một sự an tâm tuyệt đối ở hai cấp độ. Thứ nhất, các ổ cắm tăng tích hợp bảo vệ các thiết bị và dữ liệu quan trọng trước những đột biến và sự cố điện nguồn tại các đường dẫn. Thứ hai, trong trường hợp mất điện, pin dự phòng của bộ lưu điện Back-UPS đảm bảo lưu trữ năng lượng đủ để bạn có thể kết thúc công việc còn dang dở, tắt các thiết bị một cách an toàn và bảo vệ các dữ liệu.

APC Back-UPS RS500 là giải pháp bảo vệ hiệu quả cho máy tính, máy chủ ở các phòng Internet, máy tính tiền, máy in cá nhân, máy fax/modem, camera quan sát... nhờ cung cấp nguồn điện dự phòng ổn định và ngăn chặn hiệu quả các rủi ro lớn cho thiết bị như cháy bo mạch chủ, chết ổ cứng, hỏng màn hình do sốc điện.

Bộ lưu điện APC Back UPS RS500 công suất 500VA.

Là một sản phẩm mang thương hiệu APC thuộc Tập đoàn Schneider Electric (Pháp), bộ lưu điện APC Back-UPS RS 500 tuân thủ nghiêm ngặt quy định về hạn chế chất nguy hại - ROHS, đảm bảo an toàn và thân thiện với người dùng trong quá trình vận hành sử dụng. Ngoài ra chất lượng và các chỉ số của bộ lưu điện này đáp ứng được điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng, ẩm, mưa nhiều của Việt Nam. Sản phẩm APC UPS đạt giải thưởng UPS tiêu biểu nhất do các Giám đốc cấp cao CNTT tại Việt Nam bình chọn trong hai năm liên tiếp (2010 và 2011, IDG CIO/CEO Summit), đồng thời sản phẩm APC Back-UPS còn nhận giải thưởng “Tin và Dùng 2010” do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn.

Tại Việt Nam, sản phẩm được bảo hành theo chế độ “Một đổi một” và được phân phối thông qua Digiworld Corporation (DGW). Bộ lưu điện APC Back UPS RS 500 thuộc Bộ phận Giải pháp CNTT (Thương hiệu APC), Tập đoàn Schneider Electric (Pháp).

Sản phẩm được trưng bày tại triển lãm VCE Expo 2011 do IDG tổ chức từ ngày 27 đến 30/10 tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội. Khi tham quan gian hàng APC - Digiworld ngoài cơ hội được tặng phiếu giảm giá 100.000 đồng khi mua sản phẩm APC UPS RS 500 (áp dụng từ ngày 27/10 đến 4/11), khách hàng còn được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng hằng ngày.

Đăng ký sớm tại trang web www.apc.com/promo, nhập vào keycode 10542P để có cơ hội nhận quà tặng là APC USB 4 GB.

( Nguồn: Digiworld)