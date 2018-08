Theo thông tin từ Thế Giới Di Động, khách hàng có thể sở hữu bộ đôi Xiaomi Mi 2 và A2 Lite qua chương trình đặt trước độc quyền từ nay đến hết 9/8.

Ngoài ra, nhà bán lẻ còn ưu đãi trả góp 0% cho người dùng. Đặc biệt, đồng hồ thông minh đeo tay Miband 2 sẽ được tặng kèm cho 1.000 khách hàng đặt trước Xiaomi Mi A2 và 1.000 sạc dự phòng 10.000 mAh hỗ trợ pin khủng của Mi A2 Lite.

Mi A2 và A2 Lite là smartphone thuộc phân khúc tầm trung với giá bán khởi điểm từ 4,69 triệu đồng.

Hai smartphone mới nhất sẽ được Xiaomi cho ra mắt tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha và đây là lần đầu tiên hãng tổ chức ra mắt sản phẩm mới ngoài phạm vi châu Á. Trên thực tế, không phải châu Á, châu Âu mới là thị trường mà Xiaomi thành công nhất trong năm vừa qua.

Nhiều chuyên gia đánh giá, động thái này chứng tỏ Xiaomi xem Mi A2 và A2 Lite là hai sản phẩm chủ lực, nhiều lợi thế để chinh phục thị trường quốc tế.

Giới mê công nghệ đánh giá Mi A2 là một trong những ''camera-phone'' đáng mua trong phân khúc tầm trung. Camera trước có độ phân giải đến 20MP tích hợp chế độ chụp chân dung AI, giúp cho ảnh selfie nét ngay cả trong điều kiện ngược sáng. Mặt sau trang bị cụm camera kép 20MP và 12MP sử dụng công nghệ cảm biến IMX thông minh của Sony, độ mở ống kính f/1.75, đi kèm đèn flash kép trợ sáng.

Hai phiên bản đều sở hữu camera chất lượng trong phân khúc tầm trung.

Với mức giá thấp hơn 2 triệu đồng so với Mi A2, phiên bản rút gọn Mi A2 Lite cũng sở hữu cụm camera kép 12MP đi kèm ống tele 5MP khẩu độ lớn f/2.0, tích hợp cảm biến Sony IMX và xử lý ảnh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Cả hai camera đều tích hợp chế độ làm đẹp AI Beautify 4.0. Trong điều kiện ánh sáng tối, cảm biến chính với điểm ảnh lớn 1.25 µm cho ra những bức hình sắc nét.

Nhà sản xuất cho biết Mi A2 được trang bị màn hình tràn viền 5,99 inch, độ phân giải chuẩn Full HD+, mặt kính bảo vệ 2,5D Corning Gorilla Glass 5. Tỷ lệ màn hình 18:9 chuẩn điện ảnh, cho trải nghiệm lướt web và xem phim sống động. Máy sử dụng khung nhôm nguyên khối, mỏng 7,3mm, mặt lưng cong ở cả bốn cạnh làm tăng tính thẩm mỹ hơn so với các phiên bản tiền nhiệm.

Trong khi đó, Mi A2 Lite sở hữu thiết kế "tai thỏ" thịnh hành. Máy có màn hình tràn cạnh FullHD+ kích thước 5,84 inch tỷ lệ 19:9, nhỏ hơn một chút so với Mi A2.

Điểm ấn tượng nhất trên cả 2 smartphone này là đều chạy chip Snapdragon mạnh so với cùng phân khúc giá. Xem và đặt trước sản phẩm với Thế giới Di động tại đây.

Mi A2 dùng chip Snapdragon 660 - một trong những vi xử lý mạnh trong phân khúc tầm trung hỗ trợ sức mạnh của hệ thống trí tuệ nhân tạo Qualcomm AIE, kết hợp với 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Pin dung lượng 3.010 mAh và hỗ trợ chuẩn sạc nhanh QuickCharge 3.0 .

Trong khi đó, Mi A2 Lite sở hữu chipset Snapdragon 625, RAM 3GB và ROM 32GB. Nền tảng này cho phép người dùng trải nghiệm đa tác vụ mượt mà, chơi game tốt, không gian lưu trữ rộng rãi. Pin 4.000mAh có thể dùng đến 2 ngày.

Cả hai model đều sử dụng hệ điều hành Android One do Xiaomi hợp tác với Google sản xuất. Nhà sản xuất cho biết, Mi A1 - chiếc điện thoại đầu tiên của Xiaomi chạy hệ điều hành Android One ''thuần khiết'' từng gặt hái được rất nhiều thành công và doanh số bội thu. Còn năm nay, Xiaomi kỳ vọng cả hai bản nâng cấp hoàn hảo của Mi A1 sẽ giúp hãng đạt được tham vọng đánh chiếm thị phần phân khúc tầm trung.

"Cặp đôi smartphone hứa hẹn sẽ đưa trải nghiệm Android One lên tầm cao mới. Khác với nền tảng MIUI bấy lâu, người dùng nay có thể thoải mái lưu trữ hình ảnh chất lượng cao không giới hạn trên Google Photos mà không lo lắng hết dung lượng", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Ngoài ra, người dùng có thể trải nghiệm những bản nâng cấp mới sớm nhất nhờ sự hỗ trợ của Project Treble, giúp rút gọn quá trình đưa các bản cập nhật lên Mi A2 và Mi A2 Lite.

Theo thông tin công bố, bộ đôi sản phẩm sẽ được bán ra vào ngày 8/8 tại Italy; 10/8 tại Tây Ban Nha và sau đó là nhiều quốc gia khác, bao gồm Việt Nam. Khách hàng có thể sở hữu bộ đôi này tại Thế Giới Di Động qua chương trình đặt trước độc quyền từ nay đến hết 9/8 với nhiều ưu đãi. Giá bán của Mi A2 và Mi A2 Lite lần lượt là 6,69 triệu đồng và 4,69 triệu đồng.

Phạm Vân