Không dừng lại ở những chiếc máy in có kích thước lớn phục vụ cho nhu cầu in ấn cao của các doanh nghiệp, HP còn thể hiện sự quan tâm dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi liên tục cập nhật những chiếc máy in phổ thông, đạt hiệu suất in ấn cao, giá phải chăng và có kích thước nhỏ gọn cùng khả năng in ấn di động.

Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng đặt trên bàn làm việc.

Bộ đôi sản phẩm mới đáng chú ý của HP là LaserJet Pro M12 - máy in laser có kích thước siêu nhỏ gọn và LaserJet Pro MFP M26 - máy in đa chức năng đáp ứng nhu cầu in ấn văn phòng đa dạng. Cả hai sở hữu tốc độ in ấn tượng cùng khả năng tiết kiệm năng lượng và mực in, giúp tối ưu hóa chi phí cho từng bản in cũng như không gian làm việc. Đây là lựa chọn sáng giá thay thế cho máy in to lớn có công suất cao nhưng chi phí vận hành đắt đỏ.

Ưu điểm trong thiết kế của LaserJet Pro M12 không chỉ ở sự nhỏ gọn trong kích thước mà còn ở tông màu trắng sáng kết hợp những đường nét bo cong mềm mại, giúp dễ dàng đặt máy ở bất kì không gian nào trong văn phòng và trên bàn làm việc.

HP LaserJet Pro M12.

Lớn hơn một chút nhưng LaserJet Pro MFP M26 trông cứng cáp và mạnh mẽ hơn M12 khá nhiều. Nhưng xét ở khía cạnh máy in đa chức năng, kích thước của LaserJet Pro M26 vẫn tỏ ra nhỏ gọn. Toàn bộ chức năng bao gồm in ấn, scan, photocopy đã được gói gọn lại trong một chiếc hộp vuông vức trắng tinh.

Với thiết kế thanh lịch, HP LaserJet Pro M12 và MFP M26 là những món đồ công nghệ hiện đại tô điểm cho văn phòng làm việc.

Chất lượng in sắc nét và khả năng in di động tiện lợi

Thuộc dòng máy in phổ thông, nhưng LaserJet Pro M12 và MFP M26 hướng tới đối tượng người dùng có nhu cầu in ấn trung bình mỗi tháng. Cả hai đều sở hữu tốc độ in lên đến 19 trang mỗi phút, phù hợp với nhu cầu in ấn của văn phòng doanh nghiệp nhỏ. Kế thừa công nghệ in laser vốn đã rất nổi tiếng trong ngành in ấn của HP, chất lượng văn bản in từ 2 dòng máy này không chỉ tốt mà còn sắc sảo và đậm nét.

Khi sử dụng mực in laser HP chính hãng, người dùng có thể yên tâm với chất lượng bản in cùng khả năng hoạt động bền bỉ, ổn định của hộp mực qua thời gian. Bên cạnh đó, công nghệ in ấn HP còn giúp tiết kiệm mực in và thân thiện với môi trường.

Ngoài 2 phiên bản: M12a và MFP M26a sử dụng cổng USB và kết nối mạng LAN truyền thống, nhà sản xuất còn đem đến tùy chọn M12w và M26nw với khả năng kết nối Wi-Fi (802.11b/g/n), hỗ trợ chức năng in di động thông qua HP ePrint và cho phép in trực tiếp từ thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android 4.4 trở lên hoặc hệ điều hành Google Chrome OS. Bất kì ai cũng có thể in ấn ngay lập tức từ điện thoại thông minh hay máy tính bảng, cũng như thoải mái đặt máy in ở bất kì vị trí nào trong phòng và tiết kiệm được chi phí đi dây mạng LAN có phần bất tiện.

HP LaserJet Pro MFP M26.

Với dòng máy in LaserJet Pro mới, HP còn đem đến ứng dụng HP Smart (có thể tải về từ Google Play) để giúp in hoặc scan văn bản một cách chuyên nghiệp, chia sẻ tài liệu qua email hoặc các dịch vụ lưu trữ đám mây ngay từ điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Nếu LaserJet Pro M12 là máy in nhỏ gọn phục vụ cho nhu cầu in ấn cơ bản thì LaserJet Pro MFP M26 là máy in đa chức năng tối ưu khả năng in ấn, scan và photocopy bên trong một thân hình nhỏ nhắn. Cả hai sản phẩm đều được trang bị những công nghệ tốt nhất cho chất lượng in ấn vượt trội, dễ quản lý, an toàn và tiết kiệm.

LaserJet Pro M12a và M12w có mức giá bán lẻ tham khảo là 2.200.000 đồng và 2.600.000 đồng. Còn máy in đa chức năng LaserJet Pro MFP M26a và M26nw có giá bán lẻ tham khảo lần lượt 3.300.000 đồng và 4.000.000 đồng.

Thông tin chi tiết về sản phẩm có thể tham khảo tại website hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ khách hàng miễn phí 1800 58 88 68.

Thu Ngân