iPhone 8 và 8 Plus bản đặc biệt RED mới được Apple công bố hôm 10/4.

Phiên bản đặc biệt RED là màu sắc thứ tư mà Apple đem tới cho bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus, điểm được ưu ái hơn hẳn so với iPhone X. Sắc đỏ trên hai mẫu iPhone năm nay khá đặc biệt, mang đến cảm giác sâu, đậm hơn iPhone 7 và 7 Plus RED năm ngoái. Khác biệt do chất liệu mặt lưng của iPhone 8 và 8 Plus là kính chứ không còn là kim loại như thế hệ trước.

Ngoại hình iPhone 8 và 8 Plus RED tạo được nhiều thiện cảm khi đã thay đổi cách phối màu. Từ tông màu trắng - đỏ trên iPhone 7 và 7 Plus RED, bộ đôi iPhone mới giờ sử dụng màu đen ở mặt trước, kết hợp với màu đỏ bóng bẩy mặt sau, trông cá tính và mạnh mẽ hơn. Đây là điểm thu hút mới ở sản phẩm của Apple khi hầu hết smartphone hiện nay đều sử dụng các tông màu đã quá quen thuộc: đen, vàng hay bạc.

Mặt lưng iPhone 8 Plus sử dụng chất liệu kính thay vì nhôm như ở iPhone 7 Plus.

Tuy nhiên, thông số kỹ thuật của iPhone 8 và 8 Plus không khác biệt so với các phiên bản trước đó. Bộ đôi này sở hữu kích cỡ 4.7 inch (iPhone 8) và 5.5 inch (iPhone 8 Plus), dùng công nghệ màn hình True Tone cho khả năng hiển thị trung thực. Cấu hình bao gồm chip A11 Bionic 6 nhân, dung lượng RAM 2GB (iPhone 8) và 3GB (iPhone 8 Plus). Người dùng đều có hai tùy chọn bộ nhớ trong gồm 64GB và 256GB.

Bộ đôi iPhone 8 RED cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh, chống nước và chống bụi đạt tiêu chuẩn IP67. Riêng với iPhone 8 Plus, máy còn được trang bị khả năng chụp ảnh xóa phông nhờ hệ thống camera kép, trong khi ở iPhone 8 vẫn là camera đơn truyền thống. Cả hai đều có thể quay phim 4K 60 hình/giây và tương thích với các nội dung thực tế ảo AR.

Bạch Long Mobile là hệ thống bán lẻ điện thoại, máy tính bảng đầu tiên tại Việt Nam sở hữu bộ đôi iPhone 8/8 Plus RED.

Sản phẩm đã có mặt tại tất cả các cửa hàng của Bạch Long Mobile với mức giá hấp dẫn, đi kèm các chương trình khuyến mãi khác như: trúng Galaxy S9/S9+, hoàn tiền đến 6 triệu, giảm 20% khi mua gói bảo hành mở rộng, nhân đôi thời gian bảo hành.

Khách hàng có thể truy cập tại đây hoặc liên hệ 1900.63.64.69 - 028.22.68.68.68 để được tư vấn.

Các cửa hàng của Bạch Long Mobile gồm trụ sở chính (134-136 Trần Phú, Phường 4, Quận 5), chi nhánh Thủ Đức (194 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thủ Đức), chi nhánh Quận 10 (314 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10), chi nhánh Quận 3 (199 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Quận 3), chi nhánh Quận 1: (231 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1 - Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1), chi nhánh Gò Vấp (83 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp), chi nhánh Tân Bình (998 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình - 388 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình).

Thu Ngân