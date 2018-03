Theo số liệu của IHS Markit, trong 6 tháng đầu năm 2017, iPhone 7 là sản phẩm bán chạy nhất, tiếp đó là iPhone 7 Plus. Theo các nhà phân tích, đây là kết quả khá ấn tượng, bởi bộ đôi sản phẩm trên đã ra mắt từ năm ngoái nhưng vẫn bán rất chạy.

Bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus bán chạy nhất đầu 2017.

Dù chiếm hai vị trí đầu tiên, nhưng so với năm ngoái, bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus vẫn thua doanh số mà iPhone 6s và 6s Plus bán ra suốt nửa đầu năm ngoái. Thị phần các mẫu iPhone màn hình 4,7 inch dù đứng đầu nhưng cũng đang giảm theo thời gian, từ 10% năm 2015 xuống còn 7% năm 2016 và hiện tại là 5%.

Đứng thứ ba, khá ngạc nhiên là Galaxy Grand Prime Plus, smartphone giá rẻ với cấu hình cơ bản của Samsung. Tiếp đó là một đại diện khác của Apple, iPhone 6s.

Trong top 5, Samsung còn có Galaxy S8, trong khi Galaxy S8 Plus đứng thứ 6. Theo Jusy Hong, Phó giám đốc của IHS Markit, việc bộ đôi này có doanh số chưa cao một phần là do bán ra khá muộn, từ tháng 4 thay vì tháng 3 như những năm trước.

Trong danh sách 10 smartphone bán chạy nhất nửa đầu năm 2017, có 5 điện thoại được sản xuất bởi Samsung, 4 điện thoại của Apple và một của Oppo. Còn trong danh sách 22 sản phẩm bán chạy nhất, có tới 5 model của Oppo, 2 của Xiaomi và 1 của Huawei. "Thị trường đang có xu hướng ưu tiên những thiết bị cao cấp thay vì tầm trung hoặc giá rẻ như trước đây. Bên cạnh đó, với sự tham gia của các thương hiệu đến từ Trung Quốc như Oppo, Vivo, Huawei, sự cạnh tranh được nâng lên rõ rệt", ông Hong nhận định.

Bảo Lâm