Cuối tháng 7, mô hình (dummy) của iPhone 9 màn hình LCD 6,1 inch và iPhone X Plus màn hình OLED 6,5 inch được chia sẻ trên mạng. Ngày 1/8, bản iPhone X (2018), hay còn gọi là X2, với màn hình 5,8 inch cũng xuất hiện.

Chuyên gia phát tán tin đồn Ben Geskin đã đặt ba mô hình cạnh nhau, mang đến cái nhìn tổng quan về loạt iPhone sắp ra mắt của Apple.

iPhone X 2018 (màu đen) có thiết kế không thay đổi so với phiên bản trình làng năm 2017 còn X Plus chỉ lớn hơn về kích cỡ và cùng được trang bị camera kép đặt dọc. Bản iPhone LCD 6,1 inch nằm giữa trông khác biệt do chỉ sử dụng camera đơn.

Ở mặt trước, ba điện thoại có thiết kế "tai thỏ" như nhau, trừ việc bản LCD có viền màn hình dày hơn một chút.

iPhone X 2018 và X Plus được cho là có màu đen, trắng và màu vàng mới. Trong khi đó, bản iPhone 6,1 inch có nhiều lựa chọn hơn như đỏ, xanh, cam, xám và trắng. Ba sản phẩm dự kiến được công bố đầu tháng 9 và sẽ bán ra thị trường từ giữa tháng 10.

Châu An