Evolve và Evolve X là hai smartphone Android vừa được BlackBerry và đối tác sản xuất Ấn Độ, Optiemus, trình làng. So với Key2 vừa ra mắt ở Việt Nam, bộ đôi BlackBerry khác biệt hoàn toàn khi thiết kế dạng thanh với màn hình cảm ứng chiếm hết mặt trước, không còn bàn phím vật lý. Cả hai còn thu hút chú ý khi sở hữu pin dung lượng lớn 4.000 mAh, nhiều hơn 30% so với iPhone X và iPhone 8 Plus, và cũng có camera kép.

Evolve và Evolve X (phải) có màn hình cảm ứng hoàn toàn. Ảnh: GizmoManiacs

Evolve X là model cao cấp hơn nhưng vẫn chỉ được trang bị chip Snapdragon 660 như Key2, tương đương smartphone Android tầm trung giá dưới 10 triệu đồng. Máy cũng có dung lượng RAM 6GB và bộ nhớ 64GB như Key2. Màn hình cảm ứng tỷ lệ 18:9 phía trước kích thước lớn, 5,99 inch, và dùng công nghệ IPS LCD nhưng chỉ có độ phân giải Full HD+.

Đặc điểm nữa khiến sản phẩm mới của BlackBerry giống nhiều smartphone Android gần đây hơn thiết kế truyền thống là cảm biến vân tay dạng tròn đặt ở mặt lưng. Ngoài ra, camera phía sau cũng là thiết kế kép với cảm biến có độ phân giải lần lượt 12 và 13 megapixel. Trong khi máy ảnh phía trước còn tập trung vào khả năng selfie với độ phân giải lên tới 16 megapixel. Evolve X còn hỗ trợ sạc không dây, có cổng USB C và tương thích với cả hai chuẩn sạc nhanh Quick Charge 3.0 và USB Power Delivery.

Cả hai đều có camera kép và cảm biến vân tay nằm ở lưng nhưng chỉ Evolve X bên phải có sạc không dây. Ảnh: GizmoManiacs

Evolve là phiên bản rút gọn cấu hình khi không còn tính năng sạc không dây và dung lượng RAM 6GB. Bên cạnh đó, chip Snapdragon 660 được thay thế bằng bản thấp hơn Snapdragon 450. Bộ nhớ trong vẫn 64GB nhưng RAM còn 4GB. Camera phía trước độ phân giải 16 megapixel trong khi camera kép ở lưng được chuyển sang cảm biến 3L8 của Samsung với độ phân giải 13 megapuxel.

Evolve có giá 365 USD còn giá Evolve X lên tới 510 USD. Cả hai đều chạy Android Oreo 8.1 cùng tính năng bảo mật DTEK. So với các smartphone Android cùng cấu hình, giá bán của bộ đôi BlackBerry cao hơn.

Tuấn Anh