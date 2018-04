Điều này có thể khiến Apple rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng sản phẩm và có thể tái diễn tính cảnh sản phẩm đã ra mắt nhưng không có sẵn để bán như với iPhone X hồi cuối 2017.

iPhone X Plus được cho là mẫu iPhone cỡ lớn sẽ được Apple công bố trong 2018 với nhiệm vụ thay thế cho iPhone 7 Plus và 8 Plus hiện giờ. Máy hứa hẹn có màn hình tai thỏ, cảm biến nhận dạng khuôn mặt nhưng màn hình lên tới 6,5 inch thay vì 5,8 inch như X hiện giờ.

iPhone X hứa hẹn sẽ có bản kích thước lớn, Plus, trong 2018. Ảnh: iDropnews.

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, Apple đang gặp phải khó khăn trong việc sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường trong năm nay. Nguyên nhân nằm ở đối tác LG chưa đủ năng lực để có thể cung cấp đủ lượng tấm nền OLED 6,5 inch cho iPhone X Plus đời mới. Trong khi đó, sản lượng của mẫu iPhone cỡ lớn được cho chiếm tới 20% lượng iPhone mà Apple sẽ cung cấp trong năm nay.

Ngoài việc khó đủ sản lượng, nhà sản xuất Hàn Quốc còn được cho chưa đáp ứng được đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của tấm nền màn hình đời mới từ Apple. Theo Phone Arena, với khó khăn này, Apple có thể sẽ quay về hợp tác với đối tác cung cấp duy nhất là Samsung như iPhone X năm ngoái.

Dù vậy, điều này khiến cho Apple lại tiếp tục phải phụ thuộc vào hãng sản xuất điện tử khổng lồ của Hàn Quốc và khó điều chỉnh giá bán của iPhone đời mới. Năm ngoái, một trong những nguyên nhân khiến cho iPhone X đắt hẳn lên là vì giá bán của linh kiện màn hình OLED "tai thỏ" mà Samsung cung cấp khá cao, lên tới 100 USD và gấp đôi giá màn hình LCD dùng trên iPhone 8.

Tuấn Anh