Tâm lý chờ iPhone X giảm giá / Giá iPhone X 256GB lần đầu xuống dưới 30 triệu đồng

Một báo cáo mới đây từ Digitimes cho rằng, Apple đang tính đến chuyện giảm giá mẫu smartphone đầu bảng iPhone X, vì phải đối mặt với sức mua thấp hơn mong đợi và không tốt như kỳ vọng của hãng. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng không chỉ iPhone X, mà tất cả các mẫu iPhone mới ra trong 2017 cũng có thể được hạ giá thời gian tới, khi chúng đã không thể phá được kỷ lục doanh số của các thế hệ trước như mong đợi ban đầu.

Những thị trường được cho có kết quả kém hơn mong đợi thời gian qua là Đài Loan, Singapore và thậm chí cả thị trường quan trọng nhất với Apple, Mỹ. Với mức giảm 50 USD hoặc hơn, việc kinh doanh của Apple hứa hẹn được cải thiện đáng kể.

Dù được săn đón ở Việt Nam và luôn bán chạy, iPhone X cũng liên tục được các cửa hàng giảm giá thời gian qua để kích cầu.

Dù vậy, giảm giá niêm yết sản phẩm vừa mới ra không phải là hành động thường thấy của Apple. Vì thế, việc iPhone X và bộ đôi iPhone 8, 8 Plus thay đổi giá sớm nhất có thể phải tới quý I hoặc quý II, thời điểm mà một vài năm trước Apple từng tung ra sản phẩm mới. Hoặc có thể, phải tới hội nghị dành cho các nhà phát triển WWDC 18 diễn ra vào giữa 2018, Apple mới tiến hành điều chỉnh lại giá của loạt iPhone trên.

Bộ đôi iPhone 8, 8 Plus và đặc biệt là iPhone X đều có những thay đổi, nâng cấp gây chú ý so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên đánh đổi, người dùng phải chi ra nhiều tiền hơn hẳn để sở hữu sản phẩm mới của Apple. Ví dụ iPhone X, số tiền bỏ ra cho phiên bản thấp nhất 64GB cũng lên tới cả nghìn USD, cao gần gấp rưỡi so với các đời iPhone trước đó. Ngay cả với 8 và 8 Plus, 2 sản phẩm được cho là để thay thế iPhone 7 và 7 Plus cũng bị Apple đẩy giá niêm yết lên cao hơn.

Mức giá đắt đỏ của loạt iPhone vừa mới ra 2017 đang đẩy Apple rơi vào tình trạng chững lại hoặc sụt giảm về doanh số, vì không còn nhiều người muốn bỏ ra nhiều tiền để mua iPhone, thay vào đó họ có tâm lý chờ đợi giảm giá rồi mới mua.

